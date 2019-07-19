Atina'nın nabzı hızlandı! İkiyüzlü ABD'den F-35'lere 8 yıllık ödeme planı

Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'yi ortağı olduğu F-35 savaş uçağı projesinden çıkaran ABD, jetleri Yunanistan'a pazarlamaya hazırlanıyor. S-300 füzelerine sahip Atina yönetimi, 30 adet F-35'i almak için Washington'dan uzun vadeli kredi istedi.

oğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle karşı karşıya gelen Ankara ile Atina arasındaki rekabette şimdi de F-35 skandalı gündeme geldi. Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'yi ortağı olduğu F-35 savaş uçağı projesinden çıkaran ABD, teslim etmesi gereken jetleri Yunanistan Ordusu’na pazarlamak adına harekete geçti.

Komşu 8 yılda ödeyecek

Yunanistan'ın yeni Miçotakis hükümetinin, jetleri Atina'ya satmak için ABD Kongresi'nden izin çıkaran Trump yönetiminden uzun vadeli ve düşük faizli kredi istediği ortaya çıktı. Kathimerini gazetesinin haberine göre, Atina hükümeti, Beyaz Saray'a F-35'leri satın alacak yeterli mali güce sahip olmadığı gerekçesiyle 30 adet savaş uçağının fiyatının 6-8 yılda ödenmesini öngören bir kredi planı sundu. Yunanistan'ın yeni Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis'in önceki gün yaptığı açıklamalar söz konusu haberi doğruladı. Mora Yarımadası'ndaki Andravida Üssü'nde basına konuşan Apostolakis, "F-16 savaş uçaklarının yenilenme gerekliliği karşısında Yunan Ordusu'nu yeni nesil bir jetle tanıştırmak için harekete geçtik. Şu anda bu yeni savaş uçaklarını seçme aşamasındayız" dedi.

ABD'den iki yüzlülük

Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri gerekçesiyle Türkiye'yi F-35 projesinden çıkararak uçakları teslim etmeyeceğini duyuran ABD'nin bu hamlesi, yeni bir ikiyüzlülük olarak görülüyor. Zira Atina hükümetinin elinde Moskova'dan satın alınan S-300 hava savunma füzeleri bulunuyor.

Pomepo'dan destek telefonu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya gelerek, başta Doğu Akdeniz'deki enerji projesi dahil birçok bölgesel meseleyi görüştüğü bildirildi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Bakan Pompeo, güçlü savunma iş birliğinin yanı sıra Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz ve Balkanlar'daki istikrarın ana direği olan rolüne vurgu yaptı" ifadelerine yer verildi. Dendias'ın ise Pompeo'ya Akdeniz'deki desteği için teşekkür etti aktarıldı.