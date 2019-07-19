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Atina'nın nabzı hızlandı! İkiyüzlü ABD'den F-35'lere 8 yıllık ödeme planı

Türkiye'yi S-400 alması nedeniyle F-35 savaş uçağı projesinden çıkaran ABD, jetleri Yunanistan'a pazarlamaya hazırlanıyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:16
Atina'nın nabzı hızlandı! İkiyüzlü ABD'den F-35'lere 8 yıllık ödeme planı

Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'yi ortağı olduğu F-35 savaş uçağı projesinden çıkaran ABD, jetleri Yunanistan'a pazarlamaya hazırlanıyor. S-300 füzelerine sahip Atina yönetimi, 30 adet F-35'i almak için Washington'dan uzun vadeli kredi istedi.

oğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle karşı karşıya gelen Ankara ile Atina arasındaki rekabette şimdi de F-35 skandalı gündeme geldi. Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'yi ortağı olduğu F-35 savaş uçağı projesinden çıkaran ABD, teslim etmesi gereken jetleri Yunanistan Ordusu’na pazarlamak adına harekete geçti.

Komşu 8 yılda ödeyecek

Yunanistan'ın yeni Miçotakis hükümetinin, jetleri Atina'ya satmak için ABD Kongresi'nden izin çıkaran Trump yönetiminden uzun vadeli ve düşük faizli kredi istediği ortaya çıktı. Kathimerini gazetesinin haberine göre, Atina hükümeti, Beyaz Saray'a F-35'leri satın alacak yeterli mali güce sahip olmadığı gerekçesiyle 30 adet savaş uçağının fiyatının 6-8 yılda ödenmesini öngören bir kredi planı sundu. Yunanistan'ın yeni Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis'in önceki gün yaptığı açıklamalar söz konusu haberi doğruladı. Mora Yarımadası'ndaki Andravida Üssü'nde basına konuşan Apostolakis, "F-16 savaş uçaklarının yenilenme gerekliliği karşısında Yunan Ordusu'nu yeni nesil bir jetle tanıştırmak için harekete geçtik. Şu anda bu yeni savaş uçaklarını seçme aşamasındayız" dedi.

ABD'den iki yüzlülük

Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri gerekçesiyle Türkiye'yi F-35 projesinden çıkararak uçakları teslim etmeyeceğini duyuran ABD'nin bu hamlesi, yeni bir ikiyüzlülük olarak görülüyor. Zira Atina hükümetinin elinde Moskova'dan satın alınan S-300 hava savunma füzeleri bulunuyor.

Pomepo'dan destek telefonu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya gelerek, başta Doğu Akdeniz'deki enerji projesi dahil birçok bölgesel meseleyi görüştüğü bildirildi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Bakan Pompeo, güçlü savunma iş birliğinin yanı sıra Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz ve Balkanlar'daki istikrarın ana direği olan rolüne vurgu yaptı" ifadelerine yer verildi. Dendias'ın ise Pompeo'ya Akdeniz'deki desteği için teşekkür etti aktarıldı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:16
  1. Ordu
  2. Ankara
  3. Rusya
  4. S-400 hava savunma sistemleri
  5. Pomepo
  6. Beyaz Saray
  7. F-35

YORUM YAZ

  • Milletin iradesiMilletin iradesi6 dk önce
    Osmanlıya karşı haçlı seferlerinin arkasında hep mahluk yahudi siyonistler olmuştur, bu seferlerı kendi iradeleriyle düzenlememiştirler, yinede aynı senaryo,düşmanımın düşmanı dostumdur mantığı devrede.
  • MerihMerih6 dk önce
    Milli uçağımız TFX projelerini hızlandıralım planlanan 400 uçağı daha kısa sürede üretelim.
  • MuratMurat9 dk önce
    Bizim parayı acil iade etsin alçak amerika, yoksa incirliği kapatırız.
  • gülgül19 dk önce
    biz de suç bu itleri incirlik den, kürecik den def etmediğimiz için. adamlar ne yapsa yanlarına kar kalıyor ,yüreğimizi soğutmuyor yetkililerimiz.
  • hizipsavarhizipsavar20 dk önce
    bunların bir geri dönüşü olacak yeterkibiz içimizde ki haileri bertaraf edelim. sen bilirsin amerika yaptıkalrın yanına kalmayacak elbet bunu ödeyeceksin.
  • Abd bizi Rusya'ya yitiyorAbd bizi Rusya'ya yitiyor29 dk önce
    O zaman bizde Rus Çin karışık son model uçaklardan sipariş verelim
  • Vertblan Vertblan 35 dk önce
    Bu Yunanlılarda hic kafa yokBi zamanda Fransa bunlaraMiraj uçaklarını kakaladıTürkler sizi işgal edecek diyeHâlâ uykudalar
  • BurakBurak39 dk önce
    Insaallah yunanlilar alir. Boylece hem Abd nin "F 35 ile S 400 birarada olmaz, Ruslar bu ucagin teknosunu calar" yalani desifre olur hemde yunanin kicina saglam bir semsiye girmis olur:)))
  • ABD degil israilABD degil israil40 dk önce
    ABD degil israil deyin. israil yapiyor
  • ReisReis44 dk önce
    4 batarya da 64 s 400 var. Bunların yarısı hedefi ıskalasa geriye 32 kalıyor yani 30 f 35 vururuz. 2 tanesi de bize kalır.
  • Yolumuza devâm..!Yolumuza devâm..!49 dk önce
    Biz, kendi yolumuza devâm edelim..!
  • MuratMurat49 dk önce
    Sorun cikart silah sat mantigi silah sanayilerinin vazgecilmezi , biz kurtulduk bu f35 ten yunanlilara satacaklar curukleri.
  • Bir OsmanliBir Osmanli52 dk önce
    Hangisi dahai iyi F35 mi S400 mu? Tabiki S400. ABD bile altina sictigina gore F35lerin onemi az.Ucak her yerden alinir. Ingiltere Fransa ortak yapimi, cin yapimi ve rus yapmi. Onemli olan catiyi kapatmakti ve yaptik. Bundan sonar ABD deli dana gibi bir oraya bir buraya saldiracak. Iyice manyaklastilar.

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