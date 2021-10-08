Atina, Fransa ile imzalanan anlaşmayı onayladı

Parlamentodaki oylamada iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ile muhalefetteki Değişim Hareketi Partisi (KINAL), Yunan Çözümü Partisi ve bağımsız milletvekili Konstantina Adamu anlaşmaya "evet" oyu verdi. Ana muhalefet Partisi Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA), Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve Mera 25 partisinin tercihi ise "hayır" oldu.

Parlamentodaki müzakerelerde Başbakan Kiryakos Miçotakis, anlaşmanın Yunanistan'ı Akdeniz'de güçlendireceğini ifade ederek bunun Avrupa’nın stratejik özerkliğine yönelik ilk cesur adım olduğunu savundu. Miçotakis, anlaşmanın Avrupa'nın Akdeniz'deki çıkarlarının korunması için yeni bir içerik sağladığını da ifade etti.

Anlaşmanın ulusal çıkarlar açısından avantajlı olduğunu belirten Miçotakis, "Hepimiz, Doğu Akdeniz'de kimin kimi 'casus belli' (savaş nedeni) ile tehdit ettiğini biliyoruz." diye konuştu.

Ana muhalefetin anlaşmaya yönelik eleştirilerine yanıt veren Miçotakis "Casus belli tehdidi ile karşımda Türkiye durduğunda endişeleniyorum. Benim büyük bir endişem var ve ülkeyi koruma altına almak öncelikli kaygımdır." yorumunda bulundu.

Miçotakis, anlaşma çerçevesinde Yunanistan'ın Fransa'dan 3 adet Balherra sınıfı fırkateyn alma kararına da dikkati çekerek Yunan Silahlı Kuvvetlerinin bu kararla güçleneceğini iddia etti.

Fransa'nın anlaşma çerçevesinde Atina'ya vermesi öngörülen desteği değerlendiren Miçotakis "Bir saldırı halinde Avrupa'nın tek nükleer gücü ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan tek Avrupa Birliği ülkesi (Fransa) ülkemizin yanında olacak." dedi.

Ana muhalefetten anlaşmaya tepki

Ana muhalefet lideri Aleksis Çipras ise parlamentoda yaptığı konuşmada, anlaşmanın taraflar arasında denge oluşturmadığını ve Yunanistan'ın ulusal çıkarları ile örtüşmediğini belirtti. Çipras, anlaşmanın Yunanistan'ı yurt dışında son derece tehlikeli maceralara sürükleyeceğini ifade etti.

Anlaşmayı sert sözlerle eleştiren Çipras, "Fransa, Rafale (savaş uçağı) ve fırkateynler için, Yunanistan gibi borç yükü yüksek olan, borcu gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 210'una ulaşmış bir ülkeden, Yunan savunma sanayinin katılımına dair hiçbir garanti olmaksızın 7 milyar avro alıyor." dedi.

Anlaşmanın, onlarca Fransız askerinin hayatını kaybettiği Sahel'e Yunan askerlerinin gönderilmesine neden olacağını söyleyen Çipras, buna rağmen Türkiye ile deniz yetki alanlarında yaşanabilecek bir gerginlik sırasında Fransa'ya, Yunanistan'a yardım yükümlülüğü getirmediğini savundu. Çipras, SYRIZA'nın iktidara gelmesi halinde anlaşmanın ilgili hükümlerini değiştireceklerini belirtti.

- Anlaşma savunma, dış politika ve silahlanmada iş birliği öngörüyor

Yunanistan ile Fransa arasında 28 Eylül’de Paris'te imzalanan Savunma ve Güvenlik Alanlarında İş Birliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması, iki ülke arasında savunma, dış politika ve silahlanma konularında iş birliğini içeriyor. Anlaşma, taraflardan birinin, egemenlik alanında silahlı saldırıya uğraması halinde, diğer tarafın yardım etmesini öngörüyor.

Yunanistan, söz konusu anlaşmanın imzalanmasıyla Fransa'dan 3 adet Belharra sınıfı fırkateyn alacağını da duyurmuştu.