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Atilla Taş cezaevine gönderildi!

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik davada yargılanan Atilla Taş'ın 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onandı. İşlemlerinin ardından Metris Cezaevi'ne gönderilen Taş'ın sırıtması dikkatlerden kaçmadı.

09 Kasım 2018 Cuma 17:00
Atilla Taş cezaevine gönderildi!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin 19'u tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan çarptırıldığı 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onanan Atilla Taş, infaz işlemlerinin ardından Metris Cezaevi'ne sevk edildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'nce, yerel mahkeme tarafından verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onanan Taş'ın, evinden alınarak getirildiği İstanbul Adliyesi'ndeki infaz işlemleri tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz İşlemleri Bürosu tarafından, onanan hapis cezası hesaplanan ve cezaevine sevki için müzekkere yazılan Taş, görevli polislerce Metris Cezaevi'ne götürüldü.

Soruşturma ve İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava aşamasında yaklaşık 14 ay boyunca tutuklu kalan, 24 Ekim 2017 tarihli duruşmada tahliye edilen Taş'ın, yattığı cezasının mahsup edilmesiyle birlikte bir süre cezaevinde kalması bekleniyor.

Yine sırıttı

Metris Cezaevi'ne gönderilen Atilla Taş'ın sırıtması dikkatlerden kaçmazken akıllara FETÖ'den ilk göz altına aldığında da sırıttığı o anlar geldi.

(Gözaltına aldığında da sırıtmıştı)

 

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 17:00
  1. Metris Cezaevi
  2. Atilla Taş
  3. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ
  5. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

YORUM YAZ

  • halil45halil4551 dk önce
    fetöcüler hep sirtarir
  • Atila SARUHAN Atila SARUHAN 55 dk önce
    Adamın kahkaha basmadığına şükredin..... O da biliyor ki; Askeriyede ve Emniyette ve hatta cezaevinden kendisi gibi bir çok şerefsiz, hala ikinci darbe planı içerisinde fırsat ve planlar peşinde. Tekraren yazayım kahkaha patlatmadığına şükredin.
  • E.aykutE.aykut1 sa önce
    Niye siritmasin adam iyice meshur oldu sahi ben anlamiyorum suc belli suclu belli niye uzuyor bu davalar cekin ipi gitsin
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