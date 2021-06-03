Atilla Peker'in ifadesi ortaya çıktı

Gazeteci Kutlu Adalı'yı öldürmek amacıyla Korkut Eken ile birlikte KKTC'ye gittiğini itiraf eden Sedat Peker'in abisi Atilla Peker, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi. İfadesinde de söz konusu olayın ayrıntılarını anlattı.

1996 yılında kardeşi Sedat Peker'in kendisini arayarak Ankara'ya gelmesini istediğini söyleyen Atilla Peker, burada bir otelin lobisinde kardeşi ve Korkut Eken'le buluştuğunu anlattı. Eken'in kendilerine K.K.T.C.'de Türkiye aleyhine çalışmalar yapan insanların olduğunu ve bu kişilerin öldürmesi gerektiğini söylediğini öne sürdü. Eken'in isim telaffuz etmediğini anlatan Atilla Peker, bu toplantının ertesi günü beraber Kıbrıs'a uçuş yaptıklarını söyledi. Uçuş sırasında Eken'in yanında bulunan birçok kimlikten "Mustafa" isimli olanı kullandığını aktardı. Korkut Eken'in yanında 'bond' tipi ağır bir çanta olduğunu da detay olarak bildirdiği öğrenildi.

Korkut Eken'le Lefkoşa'da bulunan Sivil Savunma Daire Başkanlığı'na gittiklerini anlatan Atilla Peker, burada Alay rütbesi ile bulunan Galip Mendi ve Yardımcısı Yarbay Enver Topuz ile tanıştıklarını söyledi. Burada Eken'in kendisine boş bir odaya geçmesini istediğini anlatan Peker, "Bana Ankara'dayken bir silah vermişti. Silah üzerimdeydi. İkinci bir silah daha verdi. Silaha susturucuyu nasıl takacağımı da öğretti" dedi.

Akşam saatlerinde Lefkoşa'da Eken'le birlikte bir evin içini ve bahçesini gözetlediklerini aktardığı öğrenilen Peker, "Ertesi gün öğlen yine evin etrafını gözetleme amaçlı turladık. Kıbrıs'a vardığımızın üçüncü günü ise Türk Birliği'nin olduğu Piyade Alay Komutanlığı'na gittik. Eken, bir aracın plakasını buradaki komutana vererek aracın Alay Komutanlığı'nın önünde durdurulup bekletilmesini istedi. Bir müddet sonra görevliler aracı durdurdu. Biz de komutanlığın bahçesinden hızlı adımlarla dışarı çıktık. Araçta bulunan şahsı buradaki askerler Alay Komutanlığı'nın bahçesinin içerisine aldıklarını ve etrafını çevrelediklerini görünce tekrar komutanlığın içine girdik" dedi.

"Tekrar geleceğiz"

Araçtan indirilen şahsın kim olduğunu bilmediğini öne süren Atilla Peker, araçtan indirilen kişinin yanında küçük yaşlarda bir erkek çocuğu gördüğünü söyledi. Daha sonra Eken'le birlikte alay komutanının odasına gittiklerini anlatan Peker, "Korkut Eken alay komutanına 'ben size böyle mi söyledim' diye kızdı. Daha sonra buradan ayrılıp otele gittik. Eken bana yarın uçakla Ankara'ya döneceğimizi söyledi ancak bu iş için tekrar döneceğimizi belirtti. Dördüncü gün döndük" diye konuştu.

Olayın üzerinden bir kaç ay geçtikten sonra 'yaralama' suçundan cezaevine girdiğini aktardığı öğrenilen Atilla Peker'in, "Korkut Eken ziyarete geleceğini söyledi. Ben de cezaevinden hastaneye gitme bahanesi ile araç ayarlayıp ring halinde Eken'in bulunduğu otele gittim. Lobide kardeşim Sedat Peker, Korkut Eken ve tanımadığım 2 kişi vardı. Bu arada ben cezaevindeyken Korkut Eken'le görüşmeden önce basında Lefkoşa'da bir gazetecinin susturuculu silahla öldürüldüğünü duydum. Eken'in yanına gidince otelde bana 'bak seninle gittiğimiz o olayı hallettik' dedi. Basında duyduğum gazetecinin Eken'le gidip döndüğümüz kişi olduğunu bu şekilde öğrendim" dedi.

Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında K.K.T.C. adli makamlarıyla ilgili yazışmalar da yapıldı. O yazışmaların detaylarında Kıbrıs'tan Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili dosyaya dair tüm evrakların onaylı örneği istendi. Dosyanın faili meçhul olup olmadığı, failinin belirlendiyse yargılama yapılıp yapılmadığı gibi cinayete dair tüm dosya talep edildi. Ayrıca konuya ilişkin tazminat davası, uluslararası bir dava olup olmadığı da Kıbrıs adli makamlarından cevaplanması istenen sorular arasında.

Kaynak: Sabah