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Gündem Atılan havai fişek zeytinliği tutuşturdu
Gündem

Atılan havai fişek zeytinliği tutuşturdu

Kahramanmaraş'ta, havai fişekten çıkan kıvılcımlar nedeniyle zeytinlikte yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 05:18:00 -
Atılan havai fişek zeytinliği tutuşturdu

Yangın, gece saatlerinde Boğaziçi Mahallesi'nin Pınarbaşı mevkiindeki zeytinlikte çıktı. Zeytinlikte kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce havai fişek atıldı. Bu sırada havai fişekten çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Alevler rüzgarın da etkisiyle zeytin ağaçlarına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa söndürdü.

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