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Atıl tekstil makinelerini ekonomiye kazandıracak karar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "(İkinci el tekstil makinelerine yönelik düzenleme) Yeni uygulamayla istihdam hızını daha da artıracağız. Mevcut tesislerin yenilenmesini sağlayarak, yatırımcıların yenilikçi ürünlerini rekabetçi olarak üretmelerini ve yeni ihracat pazarları yakalamalarını temin edeceğiz"

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:08
Atıl tekstil makinelerini ekonomiye kazandıracak karar

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, atıl durumdaki tekstil sektöründe kullanılan makinelere işlerlik kazandırılması amacıyla yapılan düzenlemeye ilişkin, "Yeni uygulamayla istihdam hızını daha da artıracağız. Mevcut tesislerin yenilenmesini sağlayarak, yatırımcıların yenilikçi ürünlerini rekabetçi olarak üretmelerini ve yeni ihracat pazarları yakalamalarını temin edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tekstil sektöründeki mevcut makine kapasitesinin daha verimli kullanılması amacıyla önemli bir adım attı.

Bu kapsamda, atıl durumdaki makinelere işlerlik kazandırılması amacıyla "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar"da değişikliğe gidilirken, buna ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

- İstihdam vurgusu

Tekstil sektörünü canlandırmayı amaçlayan düzenlemeyi değerlendiren Bakan Varank, istihdama öncelikli olarak önem verdiklerinin altını çizdi.

Varank, "Yatırım teşviklerimizle Şanlıurfa, Van, Batman, Malatya gibi gelişmekte olan illerde, özellikle tekstil sektöründe, istihdam oluşturulmasını sağlıyoruz. Yeni uygulamayla istihdam hızını daha da artıracağız. Mevcut tesislerin yenilenmesini sağlayarak, yatırımcıların yenilikçi ürünlerini rekabetçi olarak üretmelerini ve yeni ihracat pazarları yakalamalarını temin edeceğiz." ifadesini kullandı.

- Makinesini taşıyana istihdam desteği

Yeni düzenlemeye göre, teşvik uygulamasında birinci ve ikinci bölgedeki illerde gerçekleştirilen hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerine yönelik yatırımlar için sağlanan makine ve teçhizatlar kapsamda olacak.

Bu makine ve teçhizatlar, kararda belirtilen 34 şehre taşınırsa, istihdam desteğinden yararlanabilecek. Bunun için asgari 100 istihdam sağlanması koşulu aranacak.

Böylece, hem görece gelişmiş birinci ve ikinci bölge illerinde kapasite fazlası olarak değerlendirilen makine ve teçhizat ülke ekonomisine kazandırılacak hem de gelişmekte olan illerdeki yatırımlar ve dolayısıyla istihdam artacak.

- 5 yıla kadar istihdam teşviği

Kararda belirtilen illerdeki ikinci el tekstil makineleriyle yapılacak yatırımlar, aynı illerdeki sıfır makinelerle gerçekleşen yatırımlara sunulan istihdam teşviklerinden 3-5 yıl arasındaki sürelerle yararlandırılacak.

Yatırımcıların, birinci ve ikinci bölge illerinde istihdamlarını korumaları halinde teşvik süreleri iki kat olarak uygulanacak.

Birinci ve ikinci bölge illerinde tekstil sektöründe daha önce sadece tevsi yatırımlarda yani kapasite artırımına yönelik yatırımlarda verilen teşvikler, artık sıfırdan yatırımlara da sunulacak.

- 2020 sonuna kadar geçerli

Söz konusu uygulamalarla, atıl hale gelmiş makinelerin yeniden üretime kazandırılması ve istihdam oluşturulmasının yanı sıra mevcut tesislerde modernizasyon yatırımlarının ve katma değerli üretimin hızlandırılması da hedefleniyor.

Düzenleme; Elazığ, Erzincan, Malatya, Sivas, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illerini kapsıyor.

Uygulama, 2020 yılı sonuna dek geçerli olacak.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:08
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  3. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

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