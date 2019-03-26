Atıl durumdaki ahşaplar sanata dönüştürüldü Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının “Gençlik Projeleri Destek Programı” kapsamında “Ahşaba Hayat Ver” sergisi düzenlendi.

Öğrencilerin ahşap çalışmalarının yer aldığı serginin açılışını Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Eflani MYO Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Avni Kırmacı ile akademisyenler ve öğrenciler birlikte gerçekleştirdi. Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Gençlik Projeleri Destek Programıyla atıl durumdaki ahşap eşyalardan sehpa, tepsi, çanta, resimlik gibi sanatsal eserler ortaya çıkardı. Proje, Eflani Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sena Özdemir ve Eflani Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Canan Hilal önderliğinde 4 buçuk ayda tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığından hibe desteği alınan projede, 10 öğrenciye ahşap boyama eğitimi verildi. Eğitimin sonunda öğrenciler farklı teknikler kullanarak atıl durumda bulunan ahşap eşyaları hayal güçlerini de kullanarak yeniden kullanıma uygun hale getirdi. Sehpa, tepsi, çanta, resimlik, süs eşyası gibi sanatsal eserlere dönüşen ahşap eşyalar öğrencilerin elinde tekrar hayat bularak dekoratif ürün olarak sergideki yerini aldı. Proje sayesinde kurulan atölye hem öğrencilere daha fazla sosyal alanı sunacak hem de ahşap boyama eğitimi alan öğrencilere çalışma imkanı sağlamış olacak.

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