0553 313 94 23

Atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Bursa’da iri hacimli atıkların geri kazanılmasına yönelik protokol Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim arasında imzalandı.

22 Şubat 2019 Cuma 17:59
Atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Bursa’da iri hacimli atıkların geri kazanılmasına yönelik protokol Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim arasında imzalandı.


Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nda (BEBKA) yapılan protokole, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, imzalanan protokolle birlikte iri hacimli atıklara çözüm getirme yolunda güçlü bir adım attıklarını söyledi. İri hacimli atıkların geri kazanımı ve yeniden kullanımına yönelik fizibilite rapor çalışmasının aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen sıfır atık projesine de katkı sağlayacağını belirten Başkan Aktaş, “Maksadımız atıkların toplanması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesiyle ilgili mevcut durumu ortaya koymak ve yapılması gerekenleri belirlemektir. Literatür araştırması, örnek uygulamaların tespiti, ihtiyaç halinde anket ve arazi çalışmaları, maliyet analizleri ve yer tespiti yapılacak” dedi.


Yapılacak çalışmanın maliyetinin 130 bin TL olduğunu ve rakamın yüzde 75’lik kısmının BEBKA tarafından karşılanacağını söyleyen Başkan Aktaş, “Bursa’da depolama sahalarına gelen mobilya, çekyat, koltuk, yatak, masa ve sandalye gibi iri hacimli atıklar, kaynak verimliğinin azalmasına ve yüksek hacimden dolayı saha ömrünün kısa sürmesine sebep oluyor. Depolama sahalarına gelen metâl, demir, plastik ve sunta gibi geri kazanılabilir malzemelerin ayrıştırılması ile kullanılabilir mobilya ve koltuk gibi atıkların tâdilattan geçirilerek ekonomiye kazandırılması hedefleniyor” diye konuştu.


Başkan Alinur Aktaş, açıklamasında, Bursa’yı daha yaşanabilir bir şehir haline dönüştürme arzusuyla hareket ettiklerini ifade etti. Bu anlamda BEBKA’nın Bursa merkezli olmasının kendileri açısından bir avantaj olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “İnşallah bu ve benzeri uygulamalar hayata geçirildiğinde, şehrimiz adına daha ciddi faydalar elde edeceğiz” diye konuştu.


BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ise Türkiye’de şu anda iri hacimli atıkların imhâsıyla ilgili bir sürecin yönetildiğini hatırlatarak, yapılan protokolün bu tür atıkların ekonomiye kazandırılması yönünde önemli bir değer taşıdığını kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu hafta en çok altın kazandırdı
    1. Bu hafta en çok altın kazandırdı
    2. Çukurova Basketbol'un rakibi Famila..
    3. 51 yıllık muhtar yeniden aday oldu!
    4. HSK, kararname prensiplerini açıkladı
    5. Piyasalarda gün sonu
    6. "ABD'nin Venezuela'daki..
    7. Erzurum Ticaret Borsası
    8. CHP Akçadağ İlçe Başkanı istifasını..
    9. Borsa haftayı yükselişle tamamladı
    10. Buzağı destek ödemeleri başlıyor
    11. Borsa günü yükselişle tamamladı
    12. Pakistanlı heyetin Bilecik ziyareti
    13. Başkan Adayı Şekerdağ, Milletvekili..
    14. Polatlı'daki patlama
    15. Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 6..
    16. Yüksekova’da sokak hayvanları için..
    17. Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler..
    18. Yünkül’den döner sermaye açıklaması
    19. Protez göz nedir? Protez göz nasıl..
    20. Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında karar
    21. Araştırmacı-Yazar Can Acun..
    22. Yargıtay Başkanı Cirit,..
    23. Özbelsan’ın yeni tesisleri hizmete..
    24. Elektronik eşya ve motosiklet..
    25. Çin ve Suudi Arabistan'dan "Kuşak ve..
    26. Hamas'tan "İsrail'le normalleşmenin..
    27. Lokanta Ve Pastacılar Odasından..
    28. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal:..
    29. "Millet İttifakı istediği neticeyi..
    30. Gürcistan'da iktidar partisinin 3..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...