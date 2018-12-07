THY- Euroleague
0553 313 94 23

Atiker Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

07 Aralık 2018 Cuma 16:54
Atiker Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonları ve 4'e 1 çalışma ile devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Tedavilerine devam edilen futbolculardan Selim Ay, Paolo Hurtado ve Fallou Diagne antrenmana katılmadı.

Atiker Konyaspor, Trabzonspor ile yarın saat 16.00'da Medical Park Stadı'nda karşılaşacak.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:54
  1. Atiker Konyaspor
  2. Konya
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Döviz kurları
    1. Döviz kurları
    2. Sağlık Bakanlığından ikamet genelgesi..
    3. Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
    4. Coca-Cola'da Muhtar Kent, bayrağı..
    5. E-Devlet'ten verilmeye başlayınca..
    6. Malmö Başkanı Hakan Jeppsson hayatını..
    7. Uluslararası Sivil Havacılık Günü
    8. Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı..
    9. Türkiye-ABD ortak açıklaması:..
    10. GÜNCELLEME - Adana'da belediye..
    11. ABD'de istihdam kasımda beklenenden az..
    12. Vezneciler'deki saldırı davasında,..
    13. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    14. Libertadores Kupası'na yoğun güvenlik..
    15. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    16. Ankara'da trafik kazası: 3 ölü
    17. İstanbul'un Afetlere Hazırlık..
    18. Vezneciler davasında 12 kişi hakkında..
    19. İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve..
    20. Microsoft Edge, Chromium tabanına..
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor