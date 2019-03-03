0553 313 94 23

Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1

Süper Lig'in 24. haftasında Atiker Konyaspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.

03 Mart 2019 Pazar 15:42
Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1

Stad: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Erdinç Sezertam

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan (Dk. 70 Ömer Ali Şahiner), Filipovic, Zuta (Dk. 46 Ferhat Öztorun), Volkan Fındıklı, Jevtovic, Traore, Milosevic, Fofana (Dk. 82 Hadziahmetovic), Jahovic

Göztepe: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan Emir, Castro (Dk. 85 Poko), Borges, Serdar Gürler, Deniz Kadah (Dk. 68 Jerome), Yasin Öztekin, Ghilas (Dk. 46 Ngando)

Goller: Dk. 17 Filipovic (Atiker Konyaspor), Dk. 53 Yasin Öztekin (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Kadu (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 19 Zuta, Dk. 82 Ferhat Öztorun, Dk. 90+3 Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor), Dk. 59 Yasin Öztekin, 90+1 Beto (Göztepe)

 

Spor TotoSüper Lig'in 24. haftasında Atiker Konyaspor-Göztepe karşılaşması 1-1 berabere bitti. 

50. dakikada Berkan Emir'in ceza yayına yakın bir noktadan vuruşunda top, kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

53. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Castro'nun uzun pasında topla buluşan Yasin Öztekin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

56. dakikada Deniz Kadah'ın sağ kanatta kaleci Serkan Kırıntılı ile girdiği başa baş mücadelenin ardından şutunda top kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

67. dakikada Skubic'in pasında, ceza sahası içinde bulunan Milosevic'in vuruşunda kaleci Beto, topu güçlükle kornere çeldi.

90+3. dakikada Kadu'nun Jahovic'e yaptığı harekete hakem Abdulkadir Bitigen VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.

90+4. dakikada Skubic'in kullandığı penaltı atışında top kaleci Beta'dan oyun sahasına döndü.

90+7. dakikada ev sahibi ekip çok önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Milosevic'in ceza sahası içinden pasında, altıpas üzerinden Jahovic'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:42
  1. Atiker Konyaspor
  2. Futbol
  3. Göztepe
  4. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Zillet İttifakı Türkiye düşmanlarıyla aynı karede"
    1. "Zillet İttifakı Türkiye düşmanlarıyla..
    2. Basketbolda maçın ardından
    3. Polis emeklileri özlük haklarının..
    4. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    5. Ayvalıklı esnaf 2. Doğa Festivali’ne..
    6. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    7. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hatay..
    9. Seçim kurulu ilan etti: İşte il il..
    10. Efelerin bileği bükülmüyor
    11. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    12. Muğlalı kadınlar yapıyor, ABD'ye ihraç..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için..
    14. Midyat itfaiyesi yeni binasında..
    15. Uysal engelli bireylerle kahvaltıda..
    16. Maçın ardından
    17. Yediemin otoparkında bir garip olay
    18. Ereğli Belediyespor kızlar ile sevindi
    19. Aydınlı arıcılarda Başkan Özdemir..
    20. Almanya'dan Esed'e uyarı: Onları imha et
    21. Erdoğan: "CHP ve şürekası sadece..
    22. Bakan Kurum: "Kahramankazan’ı en iyi..
    23. Köyceğiz’deki kanoda olimpik ve genç..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anki..
    25. Vodafone ve Huawei'den üstün 5G deneyimi
    26. Şehidin adı bilgi ve kültür evinde..
    27. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    28. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    29. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    30. Yenice 263 şehit madenciyi unutmadı
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var