Atık yağları lavaboya dökmeyin! Bitkisel atık yağ toplama: Kampanya ile 1 litre getirene 10 litre bu üründen hediye ediliyor

Lavabonun giderine yağ dökmek içme suyunuzu kirletir. Bu nedenle belediye çeşitli kampanyalar yürütmektedir. Bu kapsamda Bursa Yıldırım Belediyesi, “Kirletmeyin, Dönüştürün” sloganıyla “1 litre atık bitkisel yağ getirene 10 litre su” kampanyası kapsamında 1-30 Kasım tarihleri ​​arasında kampanya yürüttü ve bu sayede 1,5 ton atık yağ topladı.

Belediyenin düzenlediği söz konusu kampanya hakkında görüşleri sorulan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Bu yağların kullanımından dolayı her yıl tahminen 400 bin ton bitkisel atık yağ ortaya çıkıyor. 1 litre atık yağın yaklaşık olarak 1 milyon litre içme suyunu kirlettiğini biliyoruz. Günümüzde su kirliliğinin yüzde 25'i maddelerden kaynaklanıyor. Karar'a göre: Dünya, su kıtlığı Suyu tutumlu kullanmalı ve kaynaklarımızı korumalıyız.

'Atık yağınız suya dönüşüyor' sloganıyla Kasım ayı içerisinde 1 litre atık yağ getiren insanlara 10 litre su bağışladık. Geri kazandığımız 1,5 ton atık yağ ile birlikte ise 1,5 milyon ton suun tasarruf edilmesini sağladık. Düzenlediğimiz bu tüe kampanyalara günümüzde sınırlı olan su kaynaklarımızı daha fazla koruyor ve halkı bilinçlendiriyoruz. Bu alanda fark yaratan projeleri çoğaltarak ilk belediye olmaya devam edeceğiz. Bu eser şehre hizmet değil, gelecek nesillere borcumuzdur. Unutmayın ki temiz ve yeşil bir dünya ecdadımızın mirası değil, çocuklarımızın ve torunlarımızın inancıdır."