Atık yağlar evlerden toplanıyor

Muratpaşa Belediyesi, yılın 8 aylık döneminde 2 bin 982 litre bitkisel atık yağı, Çevreci Komşu Kart projesi kapsamında evlerden topladı. Toplanan atık yağ karşılığında 2 bin 982 puan da Çevreci Komşu Kartlara yüklendi.

Antalya’nın 500 bine yaklaşan nüfusuyla en kalabalık ilçelerinden Muratpaşa’da, Ümit Uysal başkanlığındaki Muratpaşa Belediyesi, Türkiye’nin ilk ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart kapsamında cam, kağıt gibi nitelikli atıkların yanı sıra bitkisel atık yağları da evlerden topluyor. Evlerde kızartmalarda kullanılan bitkisel atık yağları yılbaşından itibaren Çevreci Komşu Kart kapsamında almaya başlayan Muratpaşa Belediyesi, Ocak - Ağustos döneminde 2 bin 982 litre bitkisel atık yağ topladı. Bunun karşılığında, Muratpaşa sakinlerinin Çevreci Komşu Kartlarına anlaşmaları marketlerde, fırınlarda ve sinema salonlarında kullanabilecek 2 bin 982 puan yüklendi.

Belediye Başkanı Uysal, 1 litre bitkisel atık yağın 1 milyon litre temiz suyu kirletebildiğine dikkat çekerken, kullanım sonrası lavabolara dökülen atık bitkisel yağın temiz su kaynakları için büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.Başkan Uysal, halbuki bitkisel atık yağların geri dönüşümü sağlanarak biyolojik akaryakıt üretiminde kullanımının mümkün olduğunu vurguladı. Bitkisel atık yağı Çevreci Komşu Kart kapsamında değerlendirmek isteyen ilçe sakinlerinin 5 litre ve üzerinde biriktirdiğinde Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezine açık adreslerini bırakarak kayıt oluşturmasının yeterli olacağını söyleyen Uysal, her perşembe atık yağlarını evlerden toplandığını söyledi. Başkan Uysal, proje kapsamında 1 litre karşılığı 1 puan olmak üzere Çevreci Komşu Kartlara yükleme yapıldığını belirtti.