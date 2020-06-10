Atık ithalatında kota sınırlamasını aşan firmalara 5 milyon liralık ceza

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, atık ithalatında yüzde 80 kota sınırlamasını aşan 8 firmaya 5 milyon lira ceza kesti ve "Atık İthalatçısı Kayıt Belgeleri"ni iptal etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca atık ithalatında karşılaşılan sorunların çözümü için 10-13 Kasım 2019'da, ilgili sektör paydaşların katılımıyla "Atık İthalatı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Sorunların çözümüne yönelik bilgi alışverişinde bulunulan çalıştay sonrası 30 Aralık 2019'da Atık İthalatı işlemlerini düzenleyen 2019/18 sayılı genelge yayımlandı.

Bu genelgeyle Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi uygulaması hayata geçirildi. Yurt içi atık toplama faaliyetlerini olumsuz etkilediği için Bakanlık tarafından, artan atık ithalatına da yüzde 80 kota sınırlaması getirildi.

Bugüne kadar 345 firmaya "Atık İthalatı Kayıt Belgesi" veren Bakanlık, faaliyetlerini takip ederek, kota aşımı yapan firmaların belgesini iptal edip, ilgili mevzuat gereğince cezai işlemler gerçekleştirdi. Bu kapsamda 8 firmanın kota sınırlamasını aştığı tespit edildi.

Yüzde 80 kota sınırlamasını aşan bu firmalara toplamda 5 milyon lira ceza kesildi, firmaların "Atık İthalatçısı Kayıt Belgeleri" iptal edildi. Ayrıca ceza işlemi uygulanan firmaların bu yıl sonuna kadar atık ithalatı yapması yasaklandı ve gelecek yıl düzenlenecek yeni kotaları, yüzde 10 daha az tahsisat olacak şekilde düzenlendi.



Denetimleri sıklaştıran Bakanlığın, ithalatı azaltmak için mevzuat çalışmalarına da devam ettiği öğrenildi.