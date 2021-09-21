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Ekonomi Atık gazete ve kartondan süs eşyası üretiyorlar
Ekonomi

Atık gazete ve kartondan süs eşyası üretiyorlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Sakarya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından atıkların değerlendirilmesi amacıyla “Atıktan Hayata” projesi hayata geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 13:56:00 -
Atık gazete ve kartondan süs eşyası üretiyorlar

Proje kapsamında kent genelinde kullanılmış gazete ve kartonlar toplanarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (SAMEK) atölyesine getiriliyor. Kadın kursiyerlerin gazete kağıtları ve kartonlardan yaptığı ev ve süs eşyaları, Türkiye’nin çeşitli illerinden yoğun talep görüyor.

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