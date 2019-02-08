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Atık ekmekler martılara yem oldu

Küçükçekmece Belediyesi, minik öğrencilerle birlikte anlamlı bir projeye imza atarak, hem ekmek israfının önüne geçti, hem de soğuk havada aç kalan martıların karnını doyurdu.

08 Şubat 2019 Cuma 22:57
Atık ekmekler martılara yem oldu

Tarihi Küçükçekmece Mimar Sinan Köprüsü üzerine gelen öğrenciler, Küçükçekmece Belediyesi’nin desteğiyle soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan martıları atık ekmeklerle besledi. Martıların havada ekmek kapma yarışı ise mest eden görüntüler oluşturdu.

KARTPOSTAL GİBİ

Soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan martıların karnını Küçükçekmece Belediyesi sosyal tesislerinde biriktirilen atık ekmekler doyurdu. Örnek teşkil eden projeye dahil olan minik öğrenciler, gölün üzerinde toplu halde bulunan sakar meke ve martılara biriktirilen ekmekleri attı. Birçok martı havada ekmek kapma yarışına girerken kimi çocuklar ekmeklerini gölün yüzeyine attı. Bembeyaz martıların siyah renkteki sakar mekelerle suyun üzerinde toplu haldeki görüntüleri ise kartpostalları aratmadı. Sürüler halinde gölün bir sağına bir soluna geçen martıların havada ekmek kapma yarışı ise mest eden görüntüler oluşturdu. Projeyle hem ekmeklerin çöpe gitmesi engellendi hem de soğuk kış günlerinde aç kalan martılar beslendi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 22:57
  1. Küçükçekmece Belediyesi

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