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Yerel Atık ahşaplar, depremzede vatandaşın gelir kapısı oldu
Yerel

Atık ahşaplar, depremzede vatandaşın gelir kapısı oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-19 11:55:00 -
Atık ahşaplar, depremzede vatandaşın gelir kapısı oldu

Hatay’ın Kumlu ilçesinde yaşayan depremzede Mehmet Aslan, atık ahşap malzemeleri sanata dönüştürerek para kazanıyor.

Depremin vurduğu Hatay’ın Kumlu ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Mehmet Aslan, geri dönüşümü sanata dönüştürüyor. Aslan; atık ahşap malzemeleri kullanarak sepet, askılık, oklava, anahtarlık ve çiçeklik gibi eşyalar üretiyor. Kendi elleriyle yaptığı ürünlerle hem çevreye katkı sağlıyor hem de hobi olarak gördüğü bu işten gelir elde ediyor.

Eline ulaşan bütün atık malzemelerden bir şeyler yapmaya çalıştığını belirten Mehmet Aslan, "Burada ahşaptan sepetlik, askılık, oklava, anahtarlık ve çiçeklik yapıyoruz. Elimize gelen bütün atık malzemelerden bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Geri dönüşüme katkı sağlıyoruz. Her ürünün kendine göre bir fiyatı var. Sebzelikle yaklaşık 4 saat uğraşıyorum fiyatı 750 TL, oklavayla da yaklaşık 4 saat uğraşıyorum onun fiyatı da 25 TL'dir. İşim çok yorucu bir işlemi tek seferde bitiremiyorum. Severek yapmasam bu işi yapamam. Bu işi hobi niyetine yapıyorum" şeklinde konuştu.

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