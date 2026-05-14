  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eski HDP’li Ayhan Bilgen de CHP’deki kepazeliğe dayanamadı! “Partileri şirket gibi yönetmenin bile bir ölçüsü olur!” “Yüzümüzü Batı’ya çevirmeliyiz” diyen laikçiler buna ne diyecek! Almanya'dan bomba ‘yanıldık’ itirafı! Kokuşmuş CHP zihniyeti yine mağduru oynuyor! Kendi pisliklerini örtmek için basın özgürlüğü yalanına sarıldılar! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Hantavirüs” açıklaması: Şu anda böyle bir salgın riski yok Türk Dünyası Yüzyılı başlıyor! Başkan Erdoğan Kazakistan ile anlaşmaları imzaladı Fuhuşçu Tanju ‘Hodri meydan’ dedi! Yolsuzlukları kimin için yaptığını açıklayacağını söyledi Adalet Bakanı Gürlek’ten yasa dışı bahis açıklaması: Bataklığı tamamen kurutmak istiyoruz Siz milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Hadsizler meyhaneyi dualarla açtı! İran’dan Hürmüz Boğazı’nda gövde gösterisi 30 gemiyle ablukayı deldi CHP’li belediyede skandallar bitmiyor! Bozuk yollar sürücülerin kabusu oldu
Ekonomi Atığı Değere Dönüştüren Biotrend, Yatırımlarına Hız Verdi!
Ekonomi

Atığı Değere Dönüştüren Biotrend, Yatırımlarına Hız Verdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Atığı Değere Dönüştüren Biotrend, Yatırımlarına Hız Verdi!

Türkiye’nin döngüsel ekonomi ve atıktan enerji üretimi alanındaki önemli aktörlerinden Biotrend, 2026 yılının ilk çeyreğini 223,5 milyon TL net kâr ile tamamlayarak portföy yapısının dayanıklılığını ve operasyonel disiplinini net biçimde ortaya koydu.

Biotrend 2026 yılının ilk çeyreğinde 55,6 milyon TL yatırım gerçekleştirerek, özellikle ileri dönüşüm ve enerji verimliliği odaklı projelerini önceliklendirdi. Türkiye genelinde bulunan 17 tesisinden Ezine Biyokütle tesisinde sıcak su ve buhar satışına yönelik hazırlıklar sürerken, atıktan türetilmiş yakıt (ATY) ve tehlikesiz atık yönetimi alanındaki projelerde de yılın ilk çeyreğinde önemli ilerlemeler sağlandı.

 İzmir Aliağa’da, 9,2 milyar TL proje bazlı devlet teşviği kapsamında çalışmaları devam eden kimyasal geri dönüşüm tesisinin teşvik belgesi süresinin 2027 yılına uzatılması, şirketin stratejik büyüme hattını destekleyen önemli gelişmelerden biri oldu. Tesis tamamlandığında yıllık 55.000 ton sürdürülebilir polimer hammaddesi üretme kapasitesine sahip olacak.

 

2026 yılının ilk çeyreği boyunca 725,9 milyon TL hasılat elde eden Biotrend, elektrik üretim portföyünün büyük bölümünü Yekdem tarifesi altında değerlendirmeye devam etti. Üretimin %96,4’ünün bu kapsamda satılması, bu dönemde gelir görünümünü destekleyen temel unsur oldu. Ortalama 3,9 yıllık Yekdem süresi ise, önümüzdeki dönemlere ilişkin nakit akışı öngörüsünü güçlendiren bir diğer faktör olarak öne çıktı.

Biotrend’in toplam 114,2 MWe kurulu gücü, 17 tesisten oluşan geniş bir operasyon ağıyla destekleniyor. Düzenli depolama tesislerinde ortalama 14,7 yıllık imtiyaz süresi, uzun vadeli faaliyet sürekliliğini koruyan bir yapı sunuyor.

 

Kurumsal yönetim alanında ise şirketin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,56 olarak güncellendi. Bu sonuç, pay sahipleri, şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu başlıklarında yüksek uyum seviyesini teyit ediyor.

Biotrend Genel Müdürü Mehmet Ali Nalçacıoğlu:” 2026 ilk çeyrek sonuçları bizim için sürpriz olmadı.”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Biotrend Genel Müdürü Mehmet Ali Nalçacıoğlu ‘2026 yılının ilk çeyreğinde finansal rapora yansıyan güçlü tabloyu öngördüklerini belirterek, “İlk çeyrek sonuçlarından memnuniyet duyduk, yılın geri kalanında da kârlılığı merkezde tutan, yatırım disiplinini koruyan ve ileri dönüşüm teknolojilerine dayalı büyüme stratejisini sürdüren bir finansal çerçeveyle ilerlemeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özgür Özel ile ilişkisi olduğu gündeme gelmişti. Yılmaz Özdil: ‘Gülşah Durbay’ın babası beni aradı’ Öyle şeyler anlattı ki gözlerim faltaşı gibi açıldı
Gündem

Özgür Özel ile ilişkisi olduğu gündeme gelmişti. Yılmaz Özdil: ‘Gülşah Durbay’ın babası beni aradı’ Öyle şeyler anlattı ki gözlerim faltaşı gibi açıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bir süre önce kanserden vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakk..
"Hukuk devreye girerse CHP kapatılır!" Ali Karahasanoğlu anayasa maddelerini hatırlattı
Gündem

"Hukuk devreye girerse CHP kapatılır!" Ali Karahasanoğlu anayasa maddelerini hatırlattı

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, CHP’nin son dönemde merkezinde olduğu iddiaların hukuki karşılığını yazdı: "Siyasi Partiler Kanunu’na gö..
Resmen sömürüyorlarmış! Yasa dışı altın madenciliği yapan yaklaşık 200 şirket tespit edildi
Gündem

Resmen sömürüyorlarmış! Yasa dışı altın madenciliği yapan yaklaşık 200 şirket tespit edildi

Kamerun Maden, Sanayi ve Teknolojik Gelişim Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Adamaoua bölgesinde yaptığı saha denetimlerinde tam anlamıyla bir..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23