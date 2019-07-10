Atıcılık: Tüm Dallar Gençler Dünya Kupası
- Almanya'daki organizasyonda Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:38
ANKARA (AA) - Atıcılıkta Tüm Dallar Gençler Dünya Kupası, 12 Temmuz Cuma günü Almanya'da başlayacak.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Suhl kentinde düzenlenecek organizasyon, 20 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota hakkı verecek organizasyonda Türkiye'yi şu sporcular temsil edecek:
Murat İlbilgi (trap), Salih Hafız, Sena Can (skeet), Şevval İlayda Tarhan, Yasemin Beyza Yılmaz, Elif Kırklar (havalı tabanca-25 metre spor tabanca), Mustafa İnan (havalı tabanca), Zeynep Gökçe Demirci (havalı tüfek-3 pozisyon tüfek).
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