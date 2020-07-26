  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Atiba’dan transfer açıklaması!

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, 3-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 14:35:00 -
Atiba’dan transfer açıklaması!

Dün ki galibyetten sonra açıklama yapan Atiba, ligi iyi bir yerde bitirdiklerini vurguladı.

Gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak edilen 37 yaşındaki futbolcu "Kalbim bir sezon daha Beşiktaş’ta oynamak istiyor" dedi.

"Büyük bir kulübü temsil ediyorum. Sahada her şeyimi vermeye çalışıyorum. Yapmaktan bıkmadığım tek şey takım için çalışmak. Bu akşamki maç bizim için çok önemliydi. Tüm sezonu değerlendirdiğimizde ligi iyi bir sırada bitirdik. Şampiyonlar Ligi için olası bir durum var. Kalbim bir sezon daha Beşiktaş’ta oynamak istiyor. Beşiktaş için her şeyimi vermeye devam etmek istiyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı