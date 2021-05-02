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Atiba Beşiktaş'ta kalacak mı? Dikkat çeken cevap
Spor Atiba Beşiktaş'ta kalacak mı? Dikkat çeken cevap
Spor

Atiba Beşiktaş'ta kalacak mı? Dikkat çeken cevap

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, Atakaş Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 15:36:00 -
Atiba Beşiktaş'ta kalacak mı? Dikkat çeken cevap

Takımının, Hatayspor karşısında 7-0'lık galibiyetini NTV'ye değerlendiren Kanadalı oyuncu, henüz şampiyon olmadıklarını ve son 3 maçı da kazanmak istediklerini söyledi.

Atiba, "Henüz hiçbir şey bitmedi. Şampiyon olmamız için 4 puan daha gerekiyor. Biz bildiğimiz gibi oynamaya devam edeceğiz. Çok iyi bir takımız. Bu sezon performansımızda takım olmamızın çok önemli etkisi var." diye konuştu.

Atiba, "Ne zaman şampiyon oluruz, Galatasaray maçında şampiyonluğumuz kesinleşir mi bilmiyorum. Bu bizim düşündüğümüz bir konu değil. Kazanmaya devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı sorulan Atiba, "Açıkçası 1 yıl daha oynamayı düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Sezon sonunda kulüp ile bu konuyu görüşeceğim. Hâlâ sahada olup, mücadele edecek gücü kendimde hissediyorum." dedi.

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