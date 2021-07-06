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Atı motosiklete bağlayarak çeken şüphelilere ceza yağdı: 4 bin 900 lira
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Gündem Atı motosiklete bağlayarak çeken şüphelilere ceza yağdı: 4 bin 900 lira
Gündem

Atı motosiklete bağlayarak çeken şüphelilere ceza yağdı: 4 bin 900 lira

Kahramanmaraş'ta bir atı sepetli elektrikli motosiklete bağlayarak çeken şahıslara 4 bin 900 lira cezai işlem uygulandı. Her iki şahsa ulaşan polis, görüntülerdeki atı bularak sağlık durumunu gözden geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 01:43:00 -
Atı motosiklete bağlayarak çeken şüphelilere ceza yağdı: 4 bin 900 lira

Merkez Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda üzerinde 2 kişinin bulunduğu sepetli elektrikli motosiklete bağlanan atı gören çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla o anları görüntülenmiş, görüntüler tepkiye neden olmuştu.

Olay sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa Hayvan Koruma Şubesi (HAYDİ) ekipleri, görüntülerden yola çıkarak elektrikli motosikleti kullanan şahsın Abdo H. (24), iple çekilen atın sahibinin ise çiftçi Muhammet K. (28) olduğunu tespit etti. Her iki şahsa ulaşan polis, görüntülerdeki atı bularak sağlık durumunu gözden geçirdi.

Hayvanın sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluğun olmadığını tespit eden ekipler, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesine istinaden her iki kişiye bin 33 liradan toplam 2 bin 66 lira ve Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden de 2 bin 834 lira idari para cezası kesti.

 

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