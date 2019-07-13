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Ateşle oyunu evi yaktı

Ankara'da bir çocuğun ateşle oyunu, evinin yanmasına neden oldu.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:43
Ateşle oyunu evi yaktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde ateşle oynayan çocuk yangına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Serap Sokak’ta bir apartmanın zemin katında bulunan dairede yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sincan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sincan itfaiyesi tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yapılan çalışmalarda yangının, evde bulunan bir çocuğun ateşle oynaması sonucu çıktığı belirlendi.

Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:43
  1. Ankara'nın Sincan ilçesi
  2. Sincan itfaiye ekipleri
  3. Sincan itfaiyesi
  4. yangın

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