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Gündem Ateşkesten neler kazanıldı? Abdullah Ağar’dan dikkat çeken sözler
Gündem

Ateşkesten neler kazanıldı? Abdullah Ağar’dan dikkat çeken sözler

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar; Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Karabağ'a ilişkin varılan anlaşmayı değerlendirdi. "1991’e geri dönüldü. İşgal sona erdi." diyen Ağar, Türk ve Rus askerlerinin yapacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 15:10:00 - 2020-11-10 15:31:51
Ateşkesten neler kazanıldı? Abdullah Ağar’dan dikkat çeken sözler

Abdullah Ağar, Twitter hesabından dikkat çeken bir analize yer verdi. Açıklamasına "Anlaşma metninden ve Sayın Aliyev’in yaptığı açıklamadan anladığım" sözleriyle başlayan Abdullah Ağar, "Bir Türk-Rus Ortak (Ateşkesi) GÖZLEM GÜCÜ kurulacak. Türk askerleri burada olacak. Sahafa görev yapmayacak. Türk ve Rus askerleri bu merkez ya da merkezlerde belirlenen takvimi, çekilmeyi, ateşkesi denetleyecek" diye yazdı.

"Ermenistan kaybediyordu, ama inatlaşsaydı, dağlık kesimin kurtarılmasının bedeli Azerbaycan için de çok ağır olacaktı." diyen Ağar, "Temel kazanım şudur: 7 Rayon+Şuşa+Kazak'a bağlı 7 köy+Zengezur koridorunda Nahçıvan-Azerbaycan (Türkiye ile Azerbaycan ve Türk Dünyası) arasında kurulacak BAĞ!" vurgusu yaptı.

Dağlık Karabağ Savaşı: “27 Eylül-3 Kasım” Tam 44 gün süren ölümüne bir savaş. Sanırım “44 Gün DÖĞÜŞÜ” olarak anılacak.

"1991’e geri dönüldü. İşgal sona erdi"

Ağar, "Kısa bir yorum daha" sözleriyle açıklamasını şöyle bitirdi: 1991’e geri dönüldü. İşgal sona erdi. Dağlık Karabağ’ın (Hankendi-Hocavend-Hocalı) statüsü belirsiz. Ama Şuşa bizde kaldı. Özerklik ya da Muhtar Cumhuriyet olasılığı var mı? Evet, ama belirsiz. Zengezur bağı çok önemli. Artık Ruslar da belli yerlerde var.

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