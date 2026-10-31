Ateşkese rağmen saldırı! 2 şehit

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in daha önce Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda yaralanan bir Filistinli, aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısında bulunan Elektrik Şirketi çevresini insansız hava aracıyla (İHA) hedef alması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan, İsrail Gazze kentinin doğu bölgeleri ile Beyt Lahiya'nın batısına yoğun top atışları gerçekleştirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yayımlanan son açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1574 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 687 kişi yaralandı, enkaz altından ise 845 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 74 bin 570, yaralı sayısı ise 175 bin 808 olarak açıklandı.