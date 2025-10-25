  • İSTANBUL
Dünya Ateşkes ilan edilmişti ama..! Gazze'de can kaybı artıyor
Dünya

Ateşkes ilan edilmişti ama..! Gazze'de can kaybı artıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Ateşkes ilan edilmişti ama..! Gazze'de can kaybı artıyor

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Katil İsrail'in saldırıları devam ediyor. Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e, yaralı sayısı ise 324'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 48 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e, yaralı sayısı 324'e ulaştı. Ayrıca son 48 saatte enkaz altından 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 220 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi. Böylece İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 68 bin 519'a, yaralı sayısı ise 170 bin 382'ye yükseldi.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

rte

eyyyyyyy israilllllll, seni cokkkk amaaaa cookkkkk sert kiniyorummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dertli

Anlaşmaya imza atan biz gazzede garantöruz diyen ülkeler nerede...
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )

