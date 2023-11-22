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Gündem Ateşkes arefesinde bebek katliamı sürüyor!
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Ateşkes arefesinde bebek katliamı sürüyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-22 16:46:00 -

Katil İsrail hükümeti, Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

Mücahid Kassam Tugayları'nın da kabul ettiği ateşkesin ne zaman başlayacağı 24 saat içinde açıklanacak. Anlaşma 4 gün sürecek.

Ateşkese göre; katil İsrail, askeri araçların hareketi de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerindeki saldırılarını durduracak.

Ateşkes anlaşması sağlanmasına rağmen bölgede yine kan aktı.

Katil Netenyahu bebekleri katletmeyi ateşkes arefesinde de sürdürdü.

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