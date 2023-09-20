Ateşkes anlaşmasındaki detay Paşinyan'ı kudurttu
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la imzaladıkları ateşkes anlaşamasındaki o ifadeye sert tepki gösterdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonun bugün ateşkesle sonlanması hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Paşinyan, Azerbaycan'la imzaladıkları ateşkes anlaşamasında Ermenistan adının yer almasına tepki gösterdi. Paşinyan, anlaşmasının, Azerbaycan ile Karabağ'daki Ermenilerin temsilcileri ile imzalandığını öne sürdü.
Paşinyan tepki gösterdi
Paşinyan'ın, Ermenistan'daki televizyon kanallarında yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında, Karabağ'daki Ermeni grupların silah bırakmasıyla sonuçlanan Azerbaycan ordusunun bölgedeki yerel antiterör faaliyetlerini değerlendirdi.
Azerbaycan ile Rus Barış Gücü aracılığıyla Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcileri ile varılan anlaşmayı gördüklerini anlatan Paşinyan, Ermenistan'ın anlaşmanın oluşturulmasına yönelik süreçte hiçbir şekilde yer almadığını belirterek anlaşmada Ermenistan isminin yer almasına tepki gösterdi.
'Yaşananları not ediyoruz'
Paşinyan, "Yaşananları not ediyoruz, gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bu konuda söyleyeceklerimiz varsa mutlaka paylaşacağız." diye konuştu.
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Bölgedeki çatışmaların yoğunluğunda azalma olduğunu ifade eden Paşinyan, "Ancak tümüyle bitmedi. Askeri durumdaki tırmanmanın devam etmeyeceğini umuyoruz." dedi.
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