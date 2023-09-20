  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin'den Rusya'ya ilk açıklama: Çin’in Rusya ile ilgili stratejik işbirliği haberi! Çağrı yapıldı

İçinde neler var neler! İşte Erdoğan'ın liderlere verdiği kitap

Çinli araştırmacılar kötü haberi verdi! 2024'te daha fazlası geliyor

Türkiye'den Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti! Bölgenin en önemli tarihi yeri: 3 yıl mühür baskı 5 bin civarında...

Ali Yerlikaya'dan hakaret eden Kuveytli yazara sert tepki! Şok sözler Türkiye'de gündem oldu

Karabağ'daki sıcak gelişme! Türkiye'den ilk açıklama

İsveç'ten skandal Türkiye kararı: Mahkeme PKK için para toplayan kişi hakkında sınır dışı edilme kararını bozdu!

Türkiye'ye 1 trilyon dolarlık gelir! Çok büyük 'Kuşak Yol Girişimi' projesi: Tarihi anlaşma duyuruldu

Sezgin'i bebek katili PKK sahiplendi

Deodorant sonları oluyordu: Araç içinde bunu kesinlikle yapmayın
Dünya Ateşkes anlaşmasındaki detay Paşinyan'ı kudurttu
Dünya

Ateşkes anlaşmasındaki detay Paşinyan'ı kudurttu

Yeniakit Publisher
2023-09-20 21:23:00 -
Ateşkes anlaşmasındaki detay Paşinyan'ı kudurttu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la imzaladıkları ateşkes anlaşamasındaki o ifadeye sert tepki gösterdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonun bugün ateşkesle sonlanması hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Paşinyan, Azerbaycan'la imzaladıkları ateşkes anlaşamasında Ermenistan adının yer almasına tepki gösterdi. Paşinyan, anlaşmasının, Azerbaycan ile Karabağ'daki Ermenilerin temsilcileri ile imzalandığını öne sürdü.

Paşinyan tepki gösterdi

Paşinyan'ın, Ermenistan'daki televizyon kanallarında yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında, Karabağ'daki Ermeni grupların silah bırakmasıyla sonuçlanan Azerbaycan ordusunun bölgedeki yerel antiterör faaliyetlerini değerlendirdi.

Azerbaycan ile Rus Barış Gücü aracılığıyla Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcileri ile varılan anlaşmayı gördüklerini anlatan Paşinyan, Ermenistan'ın anlaşmanın oluşturulmasına yönelik süreçte hiçbir şekilde yer almadığını belirterek anlaşmada Ermenistan isminin yer almasına tepki gösterdi.

'Yaşananları not ediyoruz'

Paşinyan, "Yaşananları not ediyoruz, gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bu konuda söyleyeceklerimiz varsa mutlaka paylaşacağız." diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bölgedeki çatışmaların yoğunluğunda azalma olduğunu ifade eden Paşinyan, "Ancak tümüyle bitmedi. Askeri durumdaki tırmanmanın devam etmeyeceğini umuyoruz." dedi.

Paşinyan'dan arma eleştirisi: Ağrı Dağı'nın bizimle ne ilgisi var?
Paşinyan'dan arma eleştirisi: Ağrı Dağı'nın bizimle ne ilgisi var?

Gündem

Paşinyan'dan arma eleştirisi: Ağrı Dağı'nın bizimle ne ilgisi var?

Kana doymayan Paşinyan'dan Azerbaycan açıklaması: Yeni bir savaş çıkması muhtemel!
Kana doymayan Paşinyan'dan Azerbaycan açıklaması: Yeni bir savaş çıkması muhtemel!

Dünya

Kana doymayan Paşinyan'dan Azerbaycan açıklaması: Yeni bir savaş çıkması muhtemel!

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan ile yeni bir savaş çok muhtemel
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan ile yeni bir savaş çok muhtemel

Gündem

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan ile yeni bir savaş çok muhtemel

Paşinyan kuyruğu indirdi: Uzun süre çatışma düzeni içinde yaşayamayız
Paşinyan kuyruğu indirdi: Uzun süre çatışma düzeni içinde yaşayamayız

Dünya

Paşinyan kuyruğu indirdi: Uzun süre çatışma düzeni içinde yaşayamayız

Paşinyan, Rusya pişmanlığını itiraf etti
Paşinyan, Rusya pişmanlığını itiraf etti

Dünya

Paşinyan, Rusya pişmanlığını itiraf etti

Paşinyan'dan büyük itiraf!
Paşinyan'dan büyük itiraf!

Dünya

Paşinyan'dan büyük itiraf!

Ermenistan umudunu ABD'ye bağladı! Rus basının hedefinde Paşinyan var
Ermenistan umudunu ABD'ye bağladı! Rus basının hedefinde Paşinyan var

Gündem

Ermenistan umudunu ABD'ye bağladı! Rus basının hedefinde Paşinyan var

Ne edirsen Paşinyan? Yaptığı hamle herkesi şok etti
Ne edirsen Paşinyan? Yaptığı hamle herkesi şok etti

Medya

Ne edirsen Paşinyan? Yaptığı hamle herkesi şok etti

Putin'den Paşinyan'a tokat gibi Karabağ yanıtı" target="_blank">
Putin'den Paşinyan'a tokat gibi Karabağ yanıtı
Putin'den Paşinyan'a tokat gibi Karabağ yanıtı

Dünya

Putin'den Paşinyan'a tokat gibi Karabağ yanıtı

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi! Paşinyan ifade etti: Bölgemizde barışın alternatifi yok! Bunun tek çözümü...
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi! Paşinyan ifade etti: Bölgemizde barışın alternatifi yok! Bunun tek çözümü...

Dünya

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi! Paşinyan ifade etti: Bölgemizde barışın alternatifi yok! Bunun tek çözümü...

Paşinyan iyice sıyırdı! Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararlarını tanıyacağını duyurdu Putin Ermenistan’a ayak bastığı an tutuklanacak
Paşinyan iyice sıyırdı! Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararlarını tanıyacağını duyurdu Putin Ermenistan’a ayak bastığı an tutuklanacak

Gündem

Paşinyan iyice sıyırdı! Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararlarını tanıyacağını duyurdu Putin Ermenistan’a ayak bastığı an tutuklanacak

Ermenistan'da ayaklanma! Paşinyan'a istifa çağrısı: Polislerle arbede çıktı
Ermenistan'da ayaklanma! Paşinyan'a istifa çağrısı: Polislerle arbede çıktı

Dünya

Ermenistan'da ayaklanma! Paşinyan'a istifa çağrısı: Polislerle arbede çıktı

Paşinyan'dan küstah açıklama!
Paşinyan'dan küstah açıklama!

Dünya

Paşinyan'dan küstah açıklama!

Ermenistan'ın korkulu rüyası! Selçuk Bayraktar'dan Paşinyan'ı titreten paylaşım
Ermenistan'ın korkulu rüyası! Selçuk Bayraktar'dan Paşinyan'ı titreten paylaşım

Teknoloji

Ermenistan'ın korkulu rüyası! Selçuk Bayraktar'dan Paşinyan'ı titreten paylaşım

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23