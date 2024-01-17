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Gündem Ateşiniz bol olsun! PKK/YPG/KCK'ya ağır darbe
Gündem

Ateşiniz bol olsun! PKK/YPG/KCK'ya ağır darbe

Yeniakit Publisher
2024-01-17 01:58:00 -

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan teröristlere yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Geçtiğimiz gün açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefinin daha imha edildiğini duyurmuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirirken, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, tünel, mühimmat/malzeme deposu, ikmal malzemeleri ve terör örgütü tarafından gelir elde etmek maksatlı kullanılan tesisler de bir bir imha ediyor.

Öte yandan TSK tarafından vurulan tesislerin son hali ortaya çıkmaya başladı.

Tam 7 kez bombalanan Suriye'nin Haseke ilinde bulunan PKK/YPG kontrolündeki Suvediye gaz sahası tamamen yanarken terör örgütünün bölgedeki sözde yöneticisi Akid Abdul Mecid şu itirafta bulundu:

"Elektrik ve gaz üretimi tamamen durdu. İlk aşamada 1 milyar dolarlık kayıp var. Tesisin tekrardan faaliyete geçmesi ayları bulacak."

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