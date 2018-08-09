Ateşi yükselen dolarda son durum

ABD Dışişleri Bakanı’nın da henüz bir anlaşma zemininin oluşmadığına yönelik açıklamaları, sorunların çözümüne ilişkin belirsizliği ve paritedeki volatiliteyi devam ettiriyor .

Bununla birlikte ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına paralel olarak İran’la işbirliği yapanların ABD ile iş yapamayacağının belirtilmesinin ardından Enerji Bakanı’nın İran'dan doğalgaz ithalatının devam edeceğini açıklaması söz konusu volatilitenin devam edeceğine işaret etmekte.

Dolar güne 5.34 lira seviyesinden başladı. Saat 16:58 itibariyle 5.4608 lira seviyesinde işlem görüyor. Açılışın ardından en düşük 5.2698 lira, en yüksek 5.4802 lira seviyesi görüldü. Euro ise 6.3337 lira seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar paritesi 1.1588 seviyesinde. Gram altın 213 liradan alıcı buluyor. 2 yıllık tahvil faizi yüzde 22.54 seviyesinde.