Ateş yükselince renk değiştiren maske geliştirildi

Çin'in dünyaya bela ettiği koronavirüsle mücadelede bilim insanları ve mühendisler de gece gündüz demeden çalışıp çare arıyor.

İspanya'nın Muro d’Alcoi kasabasında faaliyet gösteren 'Colorprint Fashion' isimli bir şirket, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni bir maske geliştirdi. Geliştirilen maskenin, ateşi 37.5 dereceyi geçmesi durumunda renk değiştirdiği bildirildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, üretilen bu maskenin yeni tip koronavirüs salgınına karşı koruyuculuğunun Textile Technological Institute (AITEX) tarafından onaylandığı ve sertifikalandığı belirtildi.