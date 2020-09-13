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Teknoloji Ateş yükselince renk değiştiren maske geliştirildi
Teknoloji

Ateş yükselince renk değiştiren maske geliştirildi

İsyanya merkezli bir şirket, ateşin 37.5 dereceyi görmesi durumunda renk değiştiren yeni bir maske geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 05:40:00 -
Ateş yükselince renk değiştiren maske geliştirildi

Çin'in dünyaya bela ettiği koronavirüsle mücadelede bilim insanları ve mühendisler de gece gündüz demeden çalışıp çare arıyor.

İspanya'nın Muro d’Alcoi kasabasında faaliyet gösteren 'Colorprint Fashion' isimli bir şirket, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni bir maske geliştirdi. Geliştirilen maskenin, ateşi 37.5 dereceyi geçmesi durumunda renk değiştirdiği bildirildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, üretilen bu maskenin yeni tip koronavirüs salgınına karşı koruyuculuğunun Textile Technological Institute (AITEX) tarafından onaylandığı ve sertifikalandığı belirtildi.

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