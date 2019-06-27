Ateş Ayaz için özel hastaneden açıklama

Omuriliğindeki 14 santimetrelik tümör nedeniyle yaşam mücadelesi veren 2,5 yaşındaki Ateş Ayaz Balcı ile ilgili özel hastaneden açıklama geldi. Açıklamada, "Ateş Ayaz’ı üzülerek kabul edememe sebebimiz kurum politikası ve/veya ücretlendirmeyle ilgili olmayıp tamamen ameliyat öncesi ve sonrası çocuk yoğun bakım hizmetini verecek çocuk yoğun bakım ünitemizin bulunmayışıdır" denildi.

İzmir’de Nida Balcı ve Murat Balcı çiftinin ikinci çocukları 2,5 yaşındaki Ateş Ayaz, omuriliğindeki 14 santimetrelik tümör nedeniyle Dokuz Eylül Hastanesinde yaşam mücadelesi veriyor. Tümörün bir an önce alınması gerektiğini belirten aile, bu riskli ve pahalı ameliyat için yetkililere yardım çağrısı yapmıştı. Konuyla ilgili İzmir Kent Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde yatmakta olan Ateş Ayaz Balcı isimli çocuğumuzun durumunu medyadan üzüntü ile takip etmekteyiz. Ateş Ayaz’ı üzülerek kabul edememe sebebimiz kurum politikası ve/veya ücretlendirmeyle ilgili olmayıp tamamen ameliyat öncesi ve sonrası çocuk yoğun bakım hizmetini verecek çocuk yoğun bakım ünitemizin bulunmayışıdır. Ayrıca, hastanemiz tarafından hiç kimseye Ateş Ayaz’ı kabul edebileceğimiz söylenmemiştir ve bu hizmetin ücret bilgisi paylaşılmamıştır. Ateş Ayaz’ın sağlığına kavuşması en büyük temennimizdir” ifadelerine yer verildi.