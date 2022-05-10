Ateş açan 6 terörist öldürüldü
Mili Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Mili Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.