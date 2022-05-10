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Gündem Ateş açan 6 terörist öldürüldü
Gündem

Ateş açan 6 terörist öldürüldü

Mili Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 14:43:00 -
Ateş açan 6 terörist öldürüldü

Mili Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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