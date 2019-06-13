Ateizm Derneği'nden dikkat çeken ilan! Türkiye'de inanç özgürlüğü adı altında İslam'a karşı kin ve nefretini her alanda kusan ateistler,5. yıldönümü kutlamaları nedeniyle dikkat çeken bir ilan verdi. Ateizm Derneği, 'Ateist Marşı' için söz yazacak adaylar aradığını açıkladı.

Ateizm Derneği, kuruluşlarının 5. yılında hazırlanacak bir 'Ateist Marşı' için söz yazacak adaylar aradığını açıkladı. Ateizm Derneği tarafından yapılan açıklamada, 5. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak 'Ateist marşı sözlerini' aradığını açıkladı. Queen'in Bohemian Rhapsody şarkısının müziğini marş olarak kullanacağını söyleyen dernek, şarkıya Türkçe söz yazacak adayları arıyor.

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