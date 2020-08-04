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Ateistken Müslüman olan Kamala Das: Kadını emniyette tutan sadece İslamdır

Türkiye'de kadını korumak ve kollamak için Avrupa kökenli kuralları savunanlara en iyi cevabı ateistken Müslüman olan Hintli şair ve yazar Kamala Das verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 01:42:00 - 2020-08-04 01:46:54
Ateistken Müslüman olan Kamala Das: Kadını emniyette tutan sadece İslamdır

Batı özentili İstanbul Sözleşmesi ile Türk aile yapısı parçalanırken, bu gidişe dur diyecek ve adil bir şekilde toplumda kadını yaşatacak olan tek formülü ateistken Müslümanlığı seçen ünlü Hint şairi ve yazarı Kamala Das açıkladı, "Kadını koruyan emniyette tutan sadece İslamdır." dedi.

Hindu asıllı bir ateistken 1999'da Müslüman olana dünyaca ünlü Hint şairi ve yazarı Kamala Das, The Times of India gazetesine verdiği röportajda, "Batı kültürünün kadına tanıdığı özgürlük beni cezbetmiyor. Kadını koruyan, emniyette tutan sadece İslamdır. Fazla özgürlükten bıktım artık. Ben özgürlük istemiyorum, bıktım özgürlükten. Bütün samimiyetimle söylüyorum, özgürlük benim için yük haline geldi. Hayatımı düzenleyecek kurallar olsun istiyorum. Özgür olmayı değil, korunlayı arzu ediyorum ben 24 yıl boyunca tesettürü tekrar tekrar denedim. Müslüman olmadığım halde Müslümann kadınlar gibi giyinip marketlere, konserlere, sinemalara gittim, seyahatlere çıktım. Gördüm ki mesture (örtülü) bir hanım her yerde saygı görüyor. Kimse dokunmuyor sana; laf atmaya bile cür'et edemiyor. Tesettür içinde tamamen emniyettesin İslamın ilkeleri kadına kâfi derecede özgürlük alanı bırakıyor." dedi.

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