  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ateistin kızı öykü lafı gediğine oturttu! "İnancı olmayanlar vicdansızdır"
Gündem

Ateistin kızı öykü lafı gediğine oturttu! "İnancı olmayanlar vicdansızdır"

Babasının ateist olduğunu söyleyen oyuncu Öykü Gürman, "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 14:06:00 - 2020-11-21 14:34:32
Ateistin kızı öykü lafı gediğine oturttu! "İnancı olmayanlar vicdansızdır"

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, Aslı Şafak'la İşin Aslı adlı TV programına konuk oldu. Aslı Şafak ile bir röportaj gerçekleştiren Öykü Gürman, babasıyla ilgili yankı uyandıracak açıklamalarda bulundu.

Merhamet ve vicdandan başka bir şey için yaşamadığını belirten 38 yaşındaki şarkıcı, "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum. İnançsızlık egoizm ve bencillik getirir." dedi.

Anne ve babasının birbirinden farklı olduğunu ifade eden Öykü Gürman, Aslı Şafak’ın “Yakınınızda inançlı olmayan biri var mı?” sorusuna “Babam ateistti” cevabını verdi.

Aslı Şafak’ın “Babanız tarafından sevildiniz m?” sorusundan sonra Gürman'ın gözleri doldu.

Konuşurken boğazı düğümlenen Gürman, “Babam beni kendine göre sevdi. Duygusallığımı eleştirdi. Kimse bir insanın gözyaşının hesabını soramaz. Ayrılık burada başlar.” diye konuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cüneyt Işık

Selamün Aleyküm. Patavatsız ve nezaketten yoksun bir başlık atmışsınız. Müslüman kimliğini her alan ve anlamda taşıma sorumluluğumuz var. Edep ve terbiye öğretmemiz gerekirken...!
  • Yanıtla

.....

aynen. kafirlerde bunu gözlemlemek çok kolay.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
AksuVital, 31 yıldır Türkiye’nin Propolis üreticisi! Propolis doğal kalkanınız
Ekonomi

AksuVital, 31 yıldır Türkiye’nin Propolis üreticisi! Propolis doğal kalkanınız

Pandemi sürecinde, vücut direncinin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Kaybettik
Dünya

Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Kaybettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Asım Cenani'nin vefat ettiğini duyurdu.

Çobanlar ile çiftçiler çatıştı, 500 bin kişi bölgeden kaçtı!
Dünya

Çobanlar ile çiftçiler çatıştı, 500 bin kişi bölgeden kaçtı!

Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Genel Sekreteri Emmanuel İshior, Benue eyaletindeki çobanlar ile çiftçiler arasında devam ed..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay