Ateist Çipras, İstanbul'da ayin yaptı! Yunanistan ayaklandı 48 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret eden ilk Yunanistan Başbakanı olan Alexis Çipras, ayin yaptı. Ateist Çipras'ın bu tavrı, ülkesi Yunanistan'da "din tüccarlığı" olarak nitelendirildi.

Türkiye'de resmi temaslarda bulunan Alexis Çipras, 48 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret eden tarihteki ilk Yunan Başbakan oldu. Ateist Çipras için Ruhban Okulu'nda ayin düzenlendi. Yunanistan Başbakanı Çipras, Ayasofya’yı ziyaretinin ardından saat 12.00 sıralarında Heybeliada Ruhban Okulu’na geldi. Ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsüİbrahim Kalın’ın eşlik ettiği Çipras, okula girdikten sonra mum yaktı. Çipras, okulun içindeki kilisede düzenlenen ayinin ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ikili görüşmede bulundu. Alexis Çipras, 48 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret eden ilk Yunanistan Başbakanı oldu. Yunanistan'da muhafazakar kesim tepki gösterdi Yunanistan'da "din tüccarlığı" yapan Ateist Çipras'ın bu tavrı muhafazakar kesim tarafında tepkiyle karşılandı. Yunan Başbakan, göreve gelirken de İncil üzerine yemin etmemiş, sadece politik yemin metni okumuştu.

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