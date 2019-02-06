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Ateist Çipras, İstanbul'da ayin yaptı! Yunanistan ayaklandı

48 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret eden ilk Yunanistan Başbakanı olan Alexis Çipras, ayin yaptı. Ateist Çipras'ın bu tavrı, ülkesi Yunanistan'da "din tüccarlığı" olarak nitelendirildi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 18:55
Ateist Çipras, İstanbul'da ayin yaptı! Yunanistan ayaklandı

Türkiye'de resmi temaslarda bulunan Alexis Çipras, 48 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret eden tarihteki ilk Yunan Başbakan oldu. Ateist Çipras için Ruhban Okulu'nda ayin düzenlendi.

Yunanistan Başbakanı Çipras, Ayasofya’yı ziyaretinin ardından saat 12.00 sıralarında Heybeliada Ruhban Okulu’na geldi.

Ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsüİbrahim Kalın’ın eşlik ettiği Çipras, okula girdikten sonra mum yaktı. Çipras, okulun içindeki kilisede düzenlenen ayinin ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ikili görüşmede bulundu. Alexis Çipras, 48 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret eden ilk Yunanistan Başbakanı oldu.

Yunanistan'da muhafazakar kesim tepki gösterdi

Yunanistan'da "din tüccarlığı" yapan Ateist Çipras'ın bu tavrı muhafazakar kesim tarafında tepkiyle karşılandı.

Yunan Başbakan, göreve gelirken de İncil üzerine yemin etmemiş, sadece politik yemin metni okumuştu.

 

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 18:55
  1. Alexis Çipras
  2. Çipras
  3. Heybeliada Ruhban Okulu
  4. Yunanistan
  5. Ayasofya
  6. İbrahim Kalın
  7. Fener Rum Patriği Bartholomeos
  8. Bartholomeos
  9. Fener Rum Patrikhanesi

YORUM YAZ

  • osmanosman5 dk önce
    ateist çipras dindarlara saygısından orada idi.güzel bir hareket.tebrik ederim.başkalarına saygı göster ki sana da göstersinler.

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