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Gündem Ateist Aysever'den CHP lideri Özel'e ağır sözler: Damgalı eşek!
Gündem

Ateist Aysever'den CHP lideri Özel'e ağır sözler: Damgalı eşek!

Yeniakit Publisher
2024-06-28 19:10:00 -

CHP yandaşı Enver Aysever ağzını bozmaya devam ediyor. A Milli Takım için “gerici yapılanma” diyen, futbolcuları “gerici ve cahil” diye aşağılamaya kalkan Enver Aysever, terbiyesizliğine CHP lideri Özgür Özel'e ağır sözler söyleyerek devam etti.

Enver Aysever, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen ekoseli ceketi giydiği için Özgür Özel’e hakaret etti.

Yandaş Aysever, CHP lideri Özgür Özel’e “damgalı eşek” dedi.

Aysever, “Birader sen Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde, Atatürk’ün fotoğrafının önünde AKP'li olarak niye görev yapıyorsun? Yumuşama, açılım, saçılım bilmem ne meseleleri... Özgür'ün Erdoğan'a karşı bir zaafı olduğunu biliyordum ama bunu illa böyle damgalı eşek gibi -teşbihte hata olmaz- ki ben bu arada eşek çok severim. Yani siyasetçi sevmiyorum ama eşek seviyorum...” diye konuştu.

ÖZDİL’LE DE KAVGALI

Daha önce de yandaş Yılmaz Özdil ile Özgür Özel arasında gerilim yaşanmıştı. Özgür Özel, Özdil’i hedef alarak, “Kutuplaşma ortamından beslenenler var. Normal siyaset ortamında kendisine yer olmadığını düşünenler var. Mesela bir adam Youtube videosu çekiyor, ağır hakaretler ediyor. Bana hırsı ne? Geçmişte 'Bidon Kafa' diye köşe yazısı yazmış arkadaş, seçimin ertesi günü...” demişti.
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Özdil’e Özel’e karşılık vererek, “Özgür Özel, bana karşı şahsi kin duyuyor. Hadiseyi şahsileştiriyor. O zaman diyorum ki; elinden geleni ardına koyma. Hodri meydan. Benden özür dileyene kadar hakkındaki gerçekleri anlatmaya devam edeceğim. Ama sindire sindire anlatacağım. Bu günlük bu kadar. Asıl pazartesi günü anlatacağım.” sözlerini sarf etmişti.

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