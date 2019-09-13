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ATB’da aşure etkinliği

Aksaray Ticaret Borsası’nda Aşure Günü münasebetiyle sıcak aşure dağıtımı yapıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 16:20
ATB’da aşure etkinliği

Aksaray Ticaret Borsası’nda Aşure Günü münasebetiyle sıcak aşure dağıtımı yapıldı.


Aşure Dağıtımına Aksaray Valisi Ali Mantı, Vali Yardımcıları Hakkı Looğlu, Mustafa Türkcan, Dr. Mehmet Tanışır,İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, ATB Başkanı Hamit Özkök, tarım ticaret merkezi esnafları ve vatandaşlar katıldı. Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, aşure kazanının başına geçerek, vatandaşlara elleriyle aşure dağıttı. Program daha sonra geleneksel hale getirilen ve oldukça ilgi gören Aksaray Ticaret Borsası Cuma yemeği ile devam etti.


ATB Başkanı Hamit Özkök, “Muharrem ayı biliyorsunuz Hicri Takvimin başlangıcı, bizim dinimizde kutsal aylarımızdan bir tanesidir. Bolluğun, bereketin, paylaşmanın ve kardeşliğin bizlere öğütlendiği bir ay, burada biz de Aksaray Ticaret Borsası olarak vatandaşlarımızla buluşup, onlara Muharrem ayının gereği olan aşure ikramımızı gerçekleştiriyoruz. Amacımız birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve hem dini günlerimizi hem de resmi günlerimizi atlamadan birlik ve beraberlik içinde bu önemli günlerimizi kutlayabilmektir. Muharrem ayı da, aşure günü de bizim için bu anlamda önemli günler arasında yer alıyor. Bu yıl Aksaray tarım Ticaret Merkezi Borsa Camimizde Cuma Namazımızı idrak ederek, namaz çıkışında aşuremizi dağıtarak, vatandaşımızın hem hayır duasını alabilmek hem de onlarla birlikte vakit geçirebilmek için buradayız. Allah kabul etsin, inşallah bolluk, bereket ve yurdumuzun üzerindeki her türlü melanetten uzak, dostça, kardeşçe paylaşabilen günlerimiz olsun istedik, bugün burada, hep beraberiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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