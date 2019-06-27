0553 313 94 23

ATB,’Aydın Zeytinyağını’ Kahramanmaraş’ta tanıtacak

Aydın Ticaret Borsası (ATB) tarafından yürütülen ‘Aydın Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Faaliyeti’ 29-30 Haziran 2019 tarihlerinde Kahramanmaraş’ta gerçekleşecek.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:04
ATB,’Aydın Zeytinyağını’ Kahramanmaraş’ta tanıtacak

Aydın Ticaret Borsası (ATB) tarafından yürütülen ‘Aydın Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Faaliyeti’ 29-30 Haziran 2019 tarihlerinde Kahramanmaraş’ta gerçekleşecek.


Aydın Ticaret Borsası tarafından 2015-2017 yılları arasında, İstanbul Ticaret Borsası, Ege Zeytin Zeytinyağı ihracatçıları Birliği,Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ve AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ortaklığında KOSGEBtarafından desteklenen “Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması” projesi kapsamında Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım etkinlikleri24 aylık süreç içerisinde20 il de başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti. Tadım faaliyetlerinin devam ettiren Aydın Ticaret Borsası beşinci tadım ve tanıtım etkinliğini 29 – 30 Hazirantarihlerinde Kahramanmaraş’ta gerçekleştirecek.



Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yaptığı açıklamada; “Aydın Ticaret Borsası olarak kaliteli zeytinyağı konusunda ki hassasiyetimiz ve bir önceki projemizden aldığımız olumlu tepkiler sebebiyle daha önce tadım ve tanıtımyapılmayanİstanbul (Avrupa), Eşkişehir, Kastomonu, Kayseri, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Antalya, İstanbul (Anadolu) ve Rize olmak üzere 10 ilimizde daha tadım ve tanıtım yapılmasını planladık. Ikinci etap tadım ve tanıtım etkinliğimiz çerçevesinde, 2018 Temmuz ayındabaşladığımız etkinliklerimizİstanbul (Avrupa), Eskişehir, Kastamonu ve Adana’ da yoğun katılımlarla gerçekleştirdik.



29-30 Haziran 2019 tarihleri arasında PiazzaAvm’de 5. Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Tadım uzmanlarımız tüketicilere doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiği tadım yaptırılarak anlatacaklar. Tadım ve Tanıtım faaliyetlerimiz ile, tüketiciler kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgilendirilerek,tadım kriterleri ve kimyasal özelliklerine gore üstün kalitede olan zeytinyağının tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmaya ve kişi başı düşen iç tüketim miktarının artmasına katkıda bulunulacaktır. Doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiğini öğrenmek isteyen herkesi 29-30 Haziran tarihlerinde KahramanmaraşPiazza AVM’ye bekliyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordulu milli güreşçiler gururlandırdı
    1. Ordulu milli güreşçiler gururlandırdı
    2. Vali Şentürk mermercilerle bir araya..
    3. "Japonya'da Türk Kültür Yılı" konulu..
    4. AB, İdlib'deki gelişmelerden endişeli
    5. (Özel) Genç hafız dev dalgaların..
    6. Samsun'da araç kundaklama iddiası
    7. Fenerbahçe bombayı patlattı! 3 yıllık..
    8. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk..
    9. Selde kaybolanları bulmak için o..
    10. 2 katlı metruk bina alevlere teslim..
    11. DEAŞ şüphelisi serbest
    12. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı..
    13. CHP’li Adana Büyükşehir..
    14. En dijital zirvede ucuz internet..
    15. Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34..
    16. Erdoğan, Japonya'da "Ara Güler..
    17. Tomara’nın güzel misafirleri..
    18. Babalarını önce öldürüp sonra..
    19. MKE Ankaragücü sezonu 8 Temmuz'da..
    20. MÜSİAD Yönetimi Karadeniz Bölge..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Japonya'daki)..
    22. Uyuşturucu ile mücadele standı kuruldu
    23. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Baro..
    24. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da..
    25. Yaralı kargaya vatandaşlar sahip çıktı
    26. Erdoğan: "Şartlar ne olursa olsun..
    27. Adalet Komisyonu sporda şiddeti..
    28. Süpürge sapıyla gelen 2 Avrupa, 1..
    29. Van İl Müftülüğüne Ömer Keskin..
    30. Sulama kanalına düşen ineğe kurtarma..
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu