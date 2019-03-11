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ATB, üyelerini Olivtech fuarı ile buluşturdu

Antalya Ticaret Borsası, bu yıl 9’uncusu İzmir’de gerçekleşen Olivtech 2019 Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve TeknolojileriFuarı’na üyeleriyle birlikte katıldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:29
ATB, üyelerini Olivtech fuarı ile buluşturdu

Antalya Ticaret Borsası, bu yıl 9’uncusu İzmir’de gerçekleşen Olivtech 2019 Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı’na üyeleriyle birlikte katıldı. ATB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Simav, 4. Meslek Komitesi Üyesi Zafer Tan, ATB üyeleri, zeytin üreticileri ve zeytinyağı fabrika sahiplerinden oluşan 20 kişilik ATB heyetiyle 9. Zeytin ve Zeytinyağı Fuarı’nı ziyaret etti.



Antalya markalaşacak

 

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Simav, Antalya’da zeytinciliğin tarihi derinliğe sahip bir sektör olduğunu belirtirken, bölge zeytinliğinin markalaşması ve ekonomiye kazandırılması için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. Bölgeye has Antalya Tavşan Yüreği Zeytini’ne coğrafi işaret kazandıran ATB’nin, zeytin ve zeytinyağ sektörüyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Simav, “Antalya Ticaret Borsası olarak zeytin ve zeytinyağı sektöründeki sorunların dile getirilmesi, üretimin geliştirilmesi, üretim ve tüketimde bilgi düzeyinin artırılması ile sektörün sorunlarının çözümü için ilgili kurumlarla çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

 

Zeytin ve zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren üyeler ve üreticilerle son iki yıldır geniş katılımla Olivtech Fuarı’nı ziyaret ettiklerini belirten Simav, zeytin ve zeytinyağı üretim zincirindeki önemli firmaların katılımcı olduğu Olivtech’te yerli ve yabancı alıcı ve satıcıların bir araya geldiği, önemli iş bağlantıları yapma imkanı sunulduğuna dikkat çekti. Simav, “Yeni teknolojileri inceleme, makine, alet ve ekipmanlarının tedarikini sağlama, sektörel işbirliğini artırma ve ticaretini geliştirmek amaçlarıyla bu fuara katılıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:29
  1. İzmir
  2. Antalya
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