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Ekonomi ATAUNİ Akademik personel alacak
Ekonomi

ATAUNİ Akademik personel alacak

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 20 akademik personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 14:36:00 -
ATAUNİ Akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Atatürk Üniversitesi'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmekte.

Profesör kadroları daimi statüdedir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

-Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte toplam 6 takım dijital dosyayı (6 adet USB/CD/DVD) teslim edecekler ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirtecekler. Ayrıca, 1 takım dijital dosyayı (1  adet USB/CD/DVD) ilgili birime teslim edecekler.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ


 

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