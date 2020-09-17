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Aktüel Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı
Aktüel

Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 12:31:59 -
Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı

RİZE (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 96. yıl dönümü törenle kutlandı.

Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, Vali Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Başkan Metin, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün memleketi karış karış gezdiğini söyledi.

Atatürk'ün Rize ve Rizelilerle tanışıklığının çok eskilere dayandığını ifade eden Metin, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı yıllarında Kuvayımilliyecilere takalarıyla silah taşıyan, Milli Mücadele'de Atatürk'ün takdirini kazanan birçok Rizeli kahramanımız var. İpsiz Recep, Ketencioğlu Yakup, Dursun Kaptan, Metozade Hüseyin, Tuzcuoğlu Halit Ağa, Şahinoğlu Osman Kahya ve Mataracı Mehmet Efendi bunlardan bazılarıdır. İçlerinden Mataracı Mehmet Efendi, Atatürk'ü Rize'de kendi evinde misafir etmiştir. Atatürk'ün misafir edildiği Mataracı ailesine ait olan bu ev günümüzde müze olarak kullanılmakta ve güzide anılarıyla yaşatılmaktadır."

Metin, Rizelilerin hemşehrilik teklifinin Atatürk tarafından resmi bir yazıyla kabul edildiğini belirterek "Bu gelişme milli gazetelerde 'Atatürk Rizeli oldu' başlıklarıyla büyük yankı uyandırmıştır. Bugün hemşehrimiz Atatürk'ün göstermiş olduğu yolda ilerlediğimiz ve onun sevgisine mazhar olduğumuz için ne kadar gurur duysak azdır." dedi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü ve diğer ilgililer katıldı.

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