Atatürk'ün partisinden Türkiye'ye ihanetin fotoğrafı: Dostlar bir arada!

Meclis’te bütçe görüşmeleri devam ederken, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’yla beraber olduğu bir fotoğraf paylaştı. CHP’li bir diğer vekil Cihangir İslam ve DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu'nun da eşlik ettiği görüşme, Tanrıkulu ve Gergerlioğlu tarafından “Bir aradayız” notuyla paylaşıldı.

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe maratonu devam ediyor. Geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ahlaksız el hareketi gündeme oturmuş, tepkiler çığ gibi büyümüştü. Henüz Kılıçdaroğlu'nun edepsiz hareketi gündemi meşgul ederken bir skandal da CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi.

"Umudunuz eksik olmasın"

CHP’li vekil terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP ile aynı yolda yürüdüklerini kanıtlar nitelikte bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’yla fotoğraf paylaşan Tanrıkulu, “TBMM’de Bütçe Görüşmeleri devam ediyor… Değerli dostlar umudunuz eksik olmasın, bir aradayız” notunu düştü.

CHP’li Engin Özkoç dostlarını açıklamıştı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, daha önce katıldıüığ bir televizyon programında CHP ile HDP arasındaki dostluğu açıklamış, Kılıçdaroğlu'nun dostlar olarak tanımladığı partiler arasında HDP'yi de saymıştı.