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Gündem 'Atatürk'ün kızı' Gülgün Feyman, Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden istifa etti!
Gündem

'Atatürk'ün kızı' Gülgün Feyman, Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden istifa etti!

Kendisini 'Atatürk'ün kızı' olarak tanıtan, Haydar Baş'ın spikeri Gülgün Feyman, Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 17:44:00 - 2021-08-23 17:55:57
'Atatürk'ün kızı' Gülgün Feyman, Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden istifa etti!

 Yeniakit.com.tr 

'Atatürk'ün kızı' Gülgün Feyman, Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden istifa etti.

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesine ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada Taliban'a destek verilirken, Taliban'ı eleştirenlere tepki gösterildi:

'Kendilerine yakıştırıyoruz'

"Bazı kadın örgütlerinin bir araya gelerek savurdukları 'Taliban'ı tanımıyoruz, Taliban'ı tanıyanı da tanımıyoruz' sloganına karşı, 'Bağımsız Afganistan'ı tanıyoruz, 'Bağımsız Afganistan'ı tanımayanı da tanımıyoruz' diyoruz. Yaptıkları derin siyaset analizinde ABD'yi, Afganistan işgalini sürdüremedikleri için kınamalarını da hazin bulmakla birlikte, kendilerine yakıştırıyoruz."

Şeriatı da hedef aldılar!

Şeriat yönetimini de hedef alan Cumhuriyet Kadınları Derneği yönetimi, şu ifadeleri kullandı:

"Tek kıblesi emperyalist Batı olanlara soruyoruz: ABD 20 yılda Afganistan’a, oradaki kadınlara, işgal altında zulüm görmek dışında ne vermiştir? Ancak 'işgal, manda ve himaye' kabul etmeyen milletlerde kadınların kendi eşitlik mücadelelerini verecek güce eriştiklerinden haberiniz yok mu? Şeriatla yönetilen ABD dostu ülkelerin kadınlarını dert etmediniz de ABD’yi ülkesinden söküp atan bir millet olunca mı tanımamaktan bahsediyorsunuz?"

Gülgün Feyman, Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin açıklamasından sonra, twitter hesabından paylaşımda bulunarak dernekten istifa ettiğini duyurdu. 'Atatürk'ün kızı' olduğunu söyleyen Feyman, şunları yazdı:

"An itibari ile Atatürk'ün kızı ve varisi olarak Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden bir Cumhuriyet kadını olarak istifa ettim. Kamuoyuna sunarım. Saygılar."

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Yorumlar

saffet

şeriat nedir diye anket yapılsa tahminim %85 kişi bilmez
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