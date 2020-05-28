  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Atatürk’ün hatırası yaşatılıyor

Balıkesir’de, Atatürk’ün hatıraları yaşatılmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 15:34:36 -
Atatürk’ün hatırası yaşatılıyor

Balıkesir’de, Atatürk’ün hatıraları yaşatılmaya devam ediyor. Atatürk’e kapılarını açan Terzizade Saadettin Bey Konağı, aslına uygun restore edilip müze olarak Balıkesirlilerin hizmetine sunulacak.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Havran Belediyesi işbirliğinde Mustafa Kemal Atatürk’ün 14 Nisan 1934 tarihinde Havran’a geldiğinde kaldığı Terzizade Saadettin Bey Konağı, aslına uygun bir şekilde müze olarak restore ediliyor. Atatürk’ün, Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı (Kocaseyit) ile görüşmeler gerçekleştirdiği konak, Havran Cumhuriyet Caddesi’nde bulunuyor. Özaydın Ailesi tarafından 25 yıllığına Havran Belediyesi’ne tahsis edilen konak, müze olarak halkın kullanımına açılacak. 2019 Kasım ayında başlanan restorasyon çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı