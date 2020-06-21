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Aktüel

Atatürk’ün Eskişehir’e gelişinin 100’üncü yıl dönümü

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Eskişehir’e gelişinin 100’üncü yıl dönümü dolasıyla tören düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 11:15:15 -
Atatürk’ün Eskişehir’e gelişinin 100’üncü yıl dönümü

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Eskişehir’e gelişinin 100’üncü yıl dönümü dolasıyla tören düzenlendi.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk Eskişehir ziyaretinin 100’üncü yıl dönümü kapsamında Valilik Meydanı’nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulan törende, İstiklal Marşı okundu. Törene, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuray Akçasoy, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen katıldı.

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