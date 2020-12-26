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Aktüel Atatürk'ün Ankara'ya gelişini anlatan "27 Aralık Kızılca Gün Anıtı" yarın açılacak
Aktüel

Atatürk'ün Ankara'ya gelişini anlatan "27 Aralık Kızılca Gün Anıtı" yarın açılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-26 13:20:51 -
Atatürk'ün Ankara'ya gelişini anlatan "27 Aralık Kızılca Gün Anıtı" yarın açılacak

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümünde, Genelkurmay Kavşağı'nda "27 Aralık 1919 Kızılca Gün Anıtı"nın açılışını yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talebi doğrultusunda hazırlatılan ve 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişi ile Milli Mücadele yıllarını anlatan anıt, Genelkurmay Kavşağı'na konuldu.

ABB Kent Estetiği Daire Başkanlığı koordinasyonunda yaptırılan ve maliyeti Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesince karşılanan anıtın açılışı, pandemi nedeniyle temsili olarak yarın yapılacak.

Ankaralıların "Kızılca Gün" olarak adlandırdığı 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde başkentlilerle buluşacak anıt, milli mücadeleye inanmış Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyetini, onları karşılayan Ankaralıları ve 16 Türk Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni sembolize ediyor.

Anıtta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere dönemin Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi, Ankara Vali Vekili Yahya Galip, Müderris Beynamlı Hacı Mustafa Efendi ve ilk kadın muhtar Satı Kadın yer alıyor. Ana figürlerin etrafında ise Ankara'nın yiğit Seymenleri, Bacı Erenleri, gençler ve çocuklar ile Milli Mücadele'ye inanmış Ankaralılar bulunuyor.

Anıt, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük medeniyet ve imparatorluklar kurmuş Türk milletinin devletsiz kalamayacağı fikrini ve tarihsel kültürel birikimini sembolize ediyor.

Heykeltraş Aslan Başpınar tarafından yaklaşık 10 metre yüksekliğe ve 4,5 metre ene sahip cam elyaf takviyeli polyester malzemeden yapılan anıt, 17 figür ve 1 rölyeften oluşuyor.

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