"Atatürk'e hakaret etti" dediler, polislik öğrencisini okuldan attılar
Karabük'te arkadaşlarıyla sohbet ederken, M. Kemal'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi İ.Ö. okuldan atıldı.18 Aralık 2018 Salı 20:51
10 Kasım günü Zopran Köyü'ndeki Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde arkadaşlarıyla sohbet eden İ.Ö.'nün, M. Kemal'e hakaret ettiği iddia edildi.
Serbest kaldı
Arkadaşları, bu durumu okul yönetimine şikayet etti. Okul yönetimi de tutanak tutarak jandarmaya haber verdi. Gözaltına alınan İ.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuklandı. İ.Ö., avukatının tutukluluğa yaptığı itirazı üzerine 2 gün sonra serbest kaldı.
Okuldan atıldı
Yeniden okula dönen İ.Ö.'nün, hakkında yürütülen idari soruşturma sonucunda polis okuluyla ilişkisi kesildi.
YORUM YAZ