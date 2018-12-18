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"Atatürk'e hakaret etti" dediler, polislik öğrencisini okuldan attılar

Karabük'te arkadaşlarıyla sohbet ederken, M. Kemal'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi İ.Ö. okuldan atıldı.

18 Aralık 2018 Salı 20:51
"Atatürk'e hakaret etti" dediler, polislik öğrencisini okuldan attılar

10 Kasım günü Zopran Köyü'ndeki Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde arkadaşlarıyla sohbet eden İ.Ö.'nün, M. Kemal'e hakaret ettiği iddia edildi.

Serbest kaldı

Arkadaşları, bu durumu okul yönetimine şikayet etti. Okul yönetimi de tutanak tutarak jandarmaya haber verdi. Gözaltına alınan İ.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuklandı. İ.Ö., avukatının tutukluluğa yaptığı itirazı üzerine 2 gün sonra serbest kaldı.

Okuldan atıldı

Yeniden okula dönen İ.Ö.'nün, hakkında yürütülen idari soruşturma sonucunda  polis okuluyla ilişkisi kesildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 20:51
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YORUM YAZ

  • mehmet önenmehmet önen1 sa önce
    ALLAHAküfredene birsey yok ama

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