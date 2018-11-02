Atatürk Üniversitesi yeni nesil üniversite olma yolunda

Batıdaki üniversitelerden farklı olarak bölgenin göz bebeği, bacasız fabrikası ve umudu olan Atatürk Üniversitesi günümüzde 23 Fakülte, 12 Meslek Yüksekokulu, 8 Enstitü, 28 Araştırma Merkezi, 1 Yüksekokul ve 1 Konservatuarı ile toplam 73 akademik birime sahip. Atatürk Üniversitesi’nin 77.500 örgün, 270.000 açık öğretim ve 2500 uluslararası olmak üzere toplam 350.000 öğrencisi bulunuyor. Ayrıca 134 ön lisans, 142 lisans, 219 yüksek lisans, 180 doktora, 2 sanatta yeterlilik olmak üzere toplam 677 program yer alıyor. Atatürk Üniversitesi bünyesinde 2.650 akademik ve 5.200 idari olmak üzere toplam 7.850 personel görev yapıyor.

Atatürk Üniversitesine yeni gelen öğrencilerin adaptasyon sürecini hızlandırmak için çeşitli programlar düzenlediklerini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “Öğrencilerimizin kendilerini yabancı hissetmemeleri adına birçok etkinlik düzenliyor, onlara aile ortamı sunmak için her türlü ihtiyaçlarına anında cevap veriyoruz” dedi.

Yeni yönetim yeni konumlanma

Atatürk Üniversitesi son iki yıldan bu yana akademik değerlerini, eğitim metodolojilerini ve toplumsal rolünü nasıl yapılandıracağını ciddi olarak gözden geçiriyor. Yeni yönetimle birlikte sadece bölge üniversitesi olmayı tercih etmeyip; evrensel bilimde ön sıralarda yer alan, sorun odaklı çalışan ve toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretebilen, toplumsal taleplere duyarlı olmanın yanısıra, toplumsal taleplere yön veren bir üniversite olarak konumlanmayı hedefliyor.

Neden yeni nesil Üniversite?

Yeni Nesil kavramı, teknoloji alanında mevcut teknolojilerin yerini alacak olan yeni yaklaşımı, tasarımı ve performansı ifade etmektedir. Dünyada yüksek öğretim alanında uzun süredir başlamış olan bir büyük dönüşüm ihtiyacı bu kavramla tanımlanmaya başlanmıştır. Üniversitelerin eğitim ve araştırma görevlerinin yanısıra ister üniversite-sanayi işbirliği merkezli inovasyonu ele alan üçüncü nesil üniversite tanımı isterse bölgesel kalkınmayı önceleyen dördüncü nesil üniversite tanımı olsun, yeni nesil üniversitelerin topluma katkı misyonları çerçevesinde şekilleneceği ön görülmektedir. Yeni nesil üniversiteleri farklılaştıran onların topluma katkıyı nasıl ele alacakları olurken, benzeşen yönleri ise yepyeni araştırma ve öğrenme yöntemlerini bu doğrultuda ne kadar geliştirebilecekleri olacaktır. Bu doğrultuda üniversitelerde başlamış olan yeni nesil üniversite çalışmalarının, Atatürk Üniversitesi’nin gücü ve konumuyla yeni bir aşamaya ulaşacağı düşünülmektedir. Bu amaçla sekiz aylık bir planlama ve projelendirme sürecinden sonra 2 Şubat 2018’de “Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” başlatıldı. Proje bizzat Atatürk Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülüyor.

8 aşamalı proje

14 ay sürecek olan sekiz aşamalı projede topluma doğrudan katkı yapan, eğitim ve araştırmayı bütünleştiren yeni nesil üniversite sistemi uygulamaya hazır detayda tasarlanacak. Planlanan aşamaların detayları ise şöyle:

Özgün bir yeni nesil konumlanmanın tanımlanması,Yeni konumlanmaya uygun vizyon tanımı ve misyon tanımlamalarının netleştirilmesi,

Yeni nesil üniversiteyi oluşturmadaki öncelikler, stratejik tasarım ve politikaların belirlenmesi,

Yeni konumlanmaya göre fakülteler, programlar ve dersleri kapsayan akademik tasarım güncellemelerinin yapılması,

Yeni konumlanmaya uygun bütünleşik araştırma tasarımının yapılması,

Üniversitenin üçüncü misyon alanı olan toplumla entegrasyon için gerekli süreç ve yapı tasarımlarının yapılması,

Yeni nesil üniversiteye dönüşüm için gerekli kapasite gelişim ve dönüşüm yol haritalarının oluşturulması,

Dönüşüm planının uygulanması için gerekli yönetsel kültür, uygulama, izleme, revizyon ölçümleme sistematiğinin işletilmesi.

Yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler ışığında Atatürk Üniversitesinin yeni vizyonu “Hayatın hizmetinde, hep ileriye” olarak ortak akılla belirlendi.

‘2023 eğitim vizyonu’ ile hizmet verecek

Meslek yüksek Okulu programlarına bu yıl dâhil edilen ve ilk yılında 25 öğrenciye eğitim vermeye başlayan “Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü”, ülkemizin “2023 Eğitim Vizyonu”nda yer alan Özel İhtiyaçları Olan Çocuklara, Hak Ettikleri Eğitim Olanakları Sunma projesine uygun bir eğitim anlayışını benimsiyor. Sözkonusu tesislerde bakımı yapılan 9 at ve 5 midilli, öğrencilerin eğitimlerini sürdürmelerinin yanı sıra özellikle rehabilite unsuru olarak kullanılıyor. Engelli bireylere hizmet vermek amacıyla bu tesisi tanzim ettiklerini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, tesisin Erzurum’da eksikliği fazlasıyla hissedilen bir boşluğu dolduracağını, dolayısıyla başta otistik bireyler olmak üzere engelli çocuklara ve rehabilitasyon hizmeti almak isteyen herkese ihtiyaç duydukları hizmeti vereceğini kaydetti.

Yeni döneme ‘Merhaba’ dedi

Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden olan ve 61 yıllık mazisiyle bölgesinde etkin rol oynayan Atatürk Üniversitesi, geleneksel hale getirdiği “Kampüse Hoş Geldin” etkinliğiyle 2018-2019 eğitim-öğretim dönemine merhaba dedi. Öğrencilerin uyum sürecini hızlandırmak, sınavlardan önce moral ve motivasyonlarını arttırmak için düzenlenen etkinliklere ilgi oldukça yoğun oldu. Bu yıl Turkcell’in sponsorluğunda gerçekleşen “GNÇ Kampüsüne Gel Bence” etkinliği renkli anlara sahne oldu. Çeşitli birçok aktiviteyi bünyesinde barındıran ve öğrencilere oldukça eğlenceli bir parkur imkânı sunan programda; drone uçuş eğitiminden, parmak güreşine, sanal gerçeklik odasından, sahne performanslarına kadar birçok etkinlik yer aldı. Özellikle drone ile yapılan gösterilerin büyük beğeni topladığı “GNÇ Kampüsüne Gel Bence” festivalinde interaktif şekilde yapılan ve öğrencilerin de dâhil olduğu sahne gösterileri izleyiciler tarafından tam not aldı.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Çeşitli nedenlerle herhangi bir örgün yükseköğretim programında eğitim-öğretim imkânı bulamayan öğrenci adayları kendileri için uygun olan kayıt türlerinden biri ile fakültemiz programlarına kayıt yaptırıp üniversitenin yarım asrı aşan bilgi ve birikiminden yararlanarak uluslararası standartlarda eğitim ve öğretim alabiliyorlar. Fakültede Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), İkinci Üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Yatay Geçiş, Sağlık Alanında Lisans Tamamlama ve Yabancı Uyruklu Statüsünde öğrenci alımı yapılıyor. Gün geçtikçe büyüyen ve 327 binin üzerinde öğrencisi bulunan ATA-AÖF’ün bünyesinde bulundurduğu; Acil Durum ve Afet Yönetimi, Adalet, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgi Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Emlak ve Emlak Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İlahiyat, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme Yönetimi, Lojistik gibi programları da eklendi.

Tasarruf tedbirlerine tam destek

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından iki yıldır yürütülmekte olan kaynakların etkin ve verimli kullanımına yönelik faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi tarafından tasarruf tedbirlerine yönelik önemli bir adım daha atıldı. Üniversitenin sahip olduğu taşıtların kullanımı konusunda bazı kısıtlamalara gidildi ve uygulamanın bizzat Rektörlük Makamı tarafından yürütülmesine karar verildi.

22 milyon TL tasarruf sağlandı

Atatürk üniversitesi tarafından yaklaşık iki yıldır sürdürülen tasarruf tedbirleri kapsamında Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Kasım 2016 da yeniden yapılandırılmış, akademik birimler tarafından ayrı ayrı yapılan harcamalar bir havuzda toplanmış, tekerrür alımların önüne geçilmiş ve etkin bir izleme değerlendirme sistemi kurulmuştu.

Alınan bu önlemler ile BAP Koordinasyon Biriminde Eylül 2016-Eylül 2018 yılları arasında 21 milyon TL tasarruf sağlanmıştı.

Bunun yanı sıra yurtdışı geçici görevler için talepleri incelemek üzere “Yurtdışı Etkinliğe Katılım Değerlendirme Komisyonu” kurulmuş ve bu alanda da kaynaklar etkin ve verimli kullanılmaya başlanmış, bu kapsamda son iki yıl içerinde yaklaşık 1 milyon TL tasarruf sağlanmıştı.