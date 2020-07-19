Atatürk Üniversitesi taban puanları 2 yıllık 4 yıllık Atatürk Üniversitesi taban puanları ve sıralama
Atatürk Üniversitesi taban puanları 2020. ÖSYM 2020-YKS sonuçları son dakika haberleri milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. 27-28 Haziran’da yapılan YKS TYT AYT 2020 sınav sonuçları sonrası adaylar elde ettikleri üniversite taban puanı, başarı sıralaması üzerinden tercihlerini yapacak. Üniversiteyi Erzurum Atatürk Üniversitesinde devam etmek isteyenler Atatürk Üniversitesi taban puanı, Atatürk Üniversitesi taban puanları 2020, Atatürk Üniversitesi puanları 2 yıllık, Atatürk Üniversitesi 4 yıllık taban puanları araştırılmakta. İşte Atatürk Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralamaları.
Erzurum Atatürk Üniversitesi taban puan 2020, Atatürk Üniversitesi başarı sıralamaları. 27-28 Haziran 2020’de yapılan YKS sınavı ile ortaya çıkmış olan Atatürk Üniversitesi 4 yıllık bölümlerin taban puanları, genel kontenjan bilgileri, yerleşen öğrenci sayısı üniversite tercihini Atatürk Üniversitesi’nden yana kullanacaklar tarafından merak edilmekte. İşte Atatürk Üniversitesi 2020 eğitim yılı için 4 yıllık bölümlerinin, fakültelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları listesi.
Atatürk Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği taban puanı
Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği taban puan
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanı
Atatürk Üniversitesi Ebelik Fakültesi taban puanı
Atatürk Üniversitesi Eczacılık taban puanı
Atatürk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanı başarı sıralaması
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi taban puanı
Eğitim
Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2020 Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanları
Eğitim
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık
Eğitim
Sınıf öğretmenliği devlet üniversiteleri Sınıf öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması
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